З'явився повний список міст, де працює McDonald's
Днями в Україні відкрився найновіший McDonald’s. Окрім того, в кількох містах ресторани поновили свою роботу. Зокрема, 4 листопада "мак" відкрився у Рівному.
У яких містах та за якими адресами станом на зараз працюють ресторани McDonald's - читайте у нашому матеріалі нижче.
Де в Україні працює McDonald's
Поласувати Біг Тейсті і картоплею фрі сьогодні можуть мешканці 12 міст і сіл України.
Так, заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.
Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.
Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.
У Львові McDonald’s можна знайти за адресами:
- просп. Шевченка, 7
- вул. Володимира Великого, 24А
- просп. Чорновола, 12
- просп. Свободи, 35
- вул. Під Дубом, 7Б
- Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30А
- пр-т Червоної Калини, 60
Адреси "маків" у Києві - ось:
- Кільцева дорога, 1
- просп. Палладіна, 7А
- Боричів узвіз, 10А
- вул. Є.Сверстюка, 1
- вул. Драйзера, 4
- просп. Гагаріна, 2А
- Вокзальна площа, 2
- вул. Софіївська, 1/2
- просп. Бажана, 3Б
- просп. Степана Бандери, 12А
- вул. Гришка, 7
- просп. Шухевича, 2Т
- вул. Оноре де Бальзака, 2А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- вул. Б. Хмельницького, 40/25
- вул. Вишгородська, 33А
- просп. Миколи Бажана, 8
- Кільцева дорога, 14В
- вул. Курбаса, 19А
- вул. Гната Хоткевича, 1В
- Оболонський проспект, 1Б
- вул. Гната Юри, 13
- вул. Берковецька, 6Д
- вул. Лаврухіна, 4
- просп. Оболонський, 26А
- вул. Івана Миколайчука, 16
- пл. Героїв Бресту, 1
- просп. Перемоги, 138
- пр-т Правди, 47
- пр-т Степана Бандери 36Б
- вул. Івана Мазепи, 1
- просп. Перемоги, 65
- вул. Архітектора Вербицького, 1
"Мак" у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
У переважній більшості закладів доступні всі способи замовлення: в залі ресторану, через експрес-вікно та на МакДрайві.
Також страви McDonald’s можна замовити через послугу McDelivery, яку надає Glovo.
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