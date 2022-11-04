Появился полный перечень городов, где работает McDonald's
На днях в Украине открылся новейший McDonald's. Кроме того, в нескольких городах рестораны возобновили свою работу. В частности, 4 ноября "мак" открылся в городе Ровно.
В каких городах и по каким адресам сейчас работают рестораны McDonald's - читайте в нашем материале ниже.
Где в Украине работает McDonald's
Полакомиться Биг Тейсти и картофелем фри сегодня могут жители 12 городов и сел Украины.
Так, заведения уже открыты в Белой Церкви (ул. Леваневского, 53 К), Житомире (ул. Киевская, 77), Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30), Броварах (ул. Киевская, 239), Борисполе (ул. Киевский шлях, 67), Ивано-Франковске (ул. Ивана Миколайчука, 2), выше упомянутом Ровно (ул. Борисенко, 1), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6) Киевской области.
Два заведения недавно открылись в Виннице. Они находятся на улице Соборной, 51А и проспекте Юности, 43А.
Конечно, больше всего ресторанов работают в "місті Лева" и в столице.
Во Львове McDonald's можно найти по адресам:
- просп. Шевченко, 7
- ул. Владимира Великого, 24А
- просп. Черновола, 12
- просп. Свободы, 35
- ул. Под Дубом, 7Б
- Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30А
- пр-т Червоной Калины, 60
Адреса "маков" в Киеве - вот:
- Кольцевая дорога, 1
- просп. Палладина, 7А
- Боричев спуск, 10А
- ул. Сверстюка, 1
- ул. Драйзера, 4
- просп. Гагарина, 2А
- Вокзальная площадь, 2
- ул. Софиевская, 1/2
- просп. Бажана, 3Б
- просп. Степана Бандеры, 12А
- ул. Гришко, 7
- просп. Шухевича, 2Т
- ул. Оноре де Бальзака, 2А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- ул. Б. Хмельницкого, 40/25
- ул. Вышгородская, 33А
- просп. Николая Бажана, 8
- Кольцевая дорога, 14В
- ул. Курбаса, 19А
- ул. Гната Хоткевича, 1В
- Оболонский проспект, 1Б
- ул. Гната Юры, 13
- ул. Берковецкая, 6Д
- ул. Лаврухина, 4
- просп. Оболонский, 26А
- ул. Ивана Миколайчука, 16
- пл. Героев Бреста, 1
- просп. Победы, 138
- пр-т Правды, 47
- пр-т Степана Бандеры 36Б
- ул. Ивана Мазепы, 1
- просп. Победы, 65
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
"Мак" в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
В большинстве заведений доступны все способы заказа: в зале ресторана, через экспресс-окно и на МакДрайве.
Также блюда McDonald's можно заказать через услугу McDelivery, предоставляемую Glovo.
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Напомним, ранее бывший работник "мака" поразил секретами сети.