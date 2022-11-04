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Появился полный перечень городов, где работает McDonald's

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 18:01
Появился полный перечень городов, где работает McDonald's Где в Украине работает McDonald's (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Дмитрий Войналович

На днях в Украине открылся новейший McDonald's. Кроме того, в нескольких городах рестораны возобновили свою работу. В частности, 4 ноября "мак" открылся в городе Ровно.

В каких городах и по каким адресам сейчас работают рестораны McDonald's - читайте в нашем материале ниже.

Где в Украине работает McDonald's

Полакомиться Биг Тейсти и картофелем фри сегодня могут жители 12 городов и сел Украины.

Так, заведения уже открыты в Белой Церкви (ул. Леваневского, 53 К), Житомире (ул. Киевская, 77), Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30), Броварах (ул. Киевская, 239), Борисполе (ул. Киевский шлях, 67), Ивано-Франковске (ул. Ивана Миколайчука, 2), выше упомянутом Ровно (ул. Борисенко, 1), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6) Киевской области.

Два заведения недавно открылись в Виннице. Они находятся на улице Соборной, 51А и проспекте Юности, 43А.

Конечно, больше всего ресторанов работают в "місті Лева" и в столице.

Во Львове McDonald's можно найти по адресам:

  • просп. Шевченко, 7
  • ул. Владимира Великого, 24А
  • просп. Черновола, 12
  • просп. Свободы, 35
  • ул. Под Дубом, 7Б
  • Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30А
  • пр-т Червоной Калины, 60

Адреса "маков" в Киеве - вот:

  • Кольцевая дорога, 1
  • просп. Палладина, 7А
  • Боричев спуск, 10А
  • ул. Сверстюка, 1
  • ул. Драйзера, 4
  • просп. Гагарина, 2А
  • Вокзальная площадь, 2
  • ул. Софиевская, 1/2
  • просп. Бажана, 3Б
  • просп. Степана Бандеры, 12А
  • ул. Гришко, 7
  • просп. Шухевича, 2Т
  • ул. Оноре де Бальзака, 2А
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • ул. Б. Хмельницкого, 40/25
  • ул. Вышгородская, 33А
  • просп. Николая Бажана, 8
  • Кольцевая дорога, 14В
  • ул. Курбаса, 19А
  • ул. Гната Хоткевича, 1В
  • Оболонский проспект, 1Б
  • ул. Гната Юры, 13
  • ул. Берковецкая, 6Д
  • ул. Лаврухина, 4
  • просп. Оболонский, 26А
  • ул. Ивана Миколайчука, 16
  • пл. Героев Бреста, 1
  • просп. Победы, 138
  • пр-т Правды, 47
  • пр-т Степана Бандеры 36Б
  • ул. Ивана Мазепы, 1
  • просп. Победы, 65
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1

Появился полный перечень городов, где работает McDonald's

"Мак" в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

В большинстве заведений доступны все способы заказа: в зале ресторана, через экспресс-окно и на МакДрайве.

Также блюда McDonald's можно заказать через услугу McDelivery, предоставляемую Glovo.

Читайте также интересные факты о McDonald's в Украине, которые вы не знали.

Напомним, ранее бывший работник "мака" поразил секретами сети.

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