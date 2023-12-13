З'явилися перші якісні зображення прототипів iPhone 16

Зображення прототипів майбутніх моделей iPhone з'явилися у мережі. Cмартфони Apple зберігатимуть схожий дизайн із моделями iPhone 11 і 12.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вебсайт MacRumors , який публікує новини та чутки, пов'язані з компанією Apple.

Поки що це ранні тестові моделі iPhone 16, внутрішня назва яких - DeLorean. З кількох прототипів планується вибрати один для подальшого вдосконалення, враховуючи відхилені концепти.

Моделі iPhone 16 (фото: MacRumors)

Найбільш ранній прототип, виконаний у жовтому кольорі, став об'єктом тестування Action Button. На ньому об'єднання клавіш регулювання гучності розмістили в одному блоці, а модуль камери представили в сучасній інтерпретації iPhone X.

У рожевій версії дизайн камери повернули до актуальнішого стилю (з вертикальним розташуванням об'єктивів як в iPhone 12), а кнопки регулювання гучності були розділені.

Дизайн жовтої та рожевої версії iPhone 16 (фото: MacRumors)

Чорна версія, яка є останньою зі створених, відрізняється збільшеною кнопкою Action Button і додатковою клавішею Capture Button з датчиком сили натискання. Призначення останньої наразі невідоме, і її, можливо, виключать із дизайну смартфона при виявленні проблем у процесі тестування.

Чорна версія має додаткову клавішу Capture Button (фото: MacRumors)

Спереду всі три версії не відрізняються від iPhone 15, зберігаючи виріз Dynamic Island та приблизно однакову ширину рамки. Основні візуальні зміни, здається, стосуються оформлення модуля камери, розглядаючи варіанти у стилі iPhone X та iPhone 12.

Спереду три версії не відрізняються від iPhone 15 (фото: MacRumors)