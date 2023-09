На Phone 15 знайшли прихований захист від підробок: як він працює (відео)

Відео з демонстрацією нового захисту вперше з'явилося у китайській соцмережі Weibo, яке потім виклав у X (Twitter) інсайдер Majin Bu.

Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)

Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)

Така дія дозволить розпізнавати не тільки підроблені iPhone, але й вживані смартфони, які нечесні продавці пакують у нові упаковки.

Поки невідомо, чи з'явиться аналогічний захист у iPhone 14, 13 та SE, які Apple продовжує випускати навіть після презентації iPhone 15.

Важливо зауважити, що не слід виключно покладатися на нові коди і логотипи. Їх треба перевіряти і здійснювати стандартні заходи безпеки:

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI