На Phone 15 знайшли прихований захист від підробок: як він працює (відео)

Apple впровадила новий захисний механізм в упаковку iPhone 15 - особливі написи та QR-коди, які видно лише під ультрафіолетовим світлом. Це має допомогти користувачам швидко визначити, оригінальний перед ними смартфон чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт 9to5Mac .

Як виглядає секретний захист

Відео з демонстрацією нового захисту вперше з'явилося у китайській соцмережі Weibo, яке потім виклав у X (Twitter) інсайдер Majin Bu.

Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)

Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)

Така дія дозволить розпізнавати не тільки підроблені iPhone, але й вживані смартфони, які нечесні продавці пакують у нові упаковки.

Поки невідомо, чи з'явиться аналогічний захист у iPhone 14, 13 та SE, які Apple продовжує випускати навіть після презентації iPhone 15.

Важливо зауважити, що не слід виключно покладатися на нові коди і логотипи. Їх треба перевіряти і здійснювати стандартні заходи безпеки:

уважно вивчіть коробку, по можливості, порівняйте її з оригінальною коробкою від іншого iPhone. Не обов'язково тримати її в руках: підійде фото з мережі, головне вибрати надійне джерело

перевірте серійний номер коробки

після покупки відкрийте смартфон перед продавцем та перевірте, чи відповідають серійний номер та IMEI у налаштуваннях тим, що вказані на коробці