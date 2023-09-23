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На Phone 15 знайшли прихований захист від підробок: як він працює (відео)

Субота 23 вересня 2023 20:00
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На Phone 15 знайшли прихований захист від підробок: як він працює (відео) Прихований захист від підробок iPhone 15 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Apple впровадила новий захисний механізм в упаковку iPhone 15 - особливі написи та QR-коди, які видно лише під ультрафіолетовим світлом. Це має допомогти користувачам швидко визначити, оригінальний перед ними смартфон чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт 9to5Mac.

Як виглядає секретний захист

Відео з демонстрацією нового захисту вперше з'явилося у китайській соцмережі Weibo, яке потім виклав у X (Twitter) інсайдер Majin Bu.

На Phone 15 знайшли прихований захист від підробок: як він працює (відео)

Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)

На Phone 15 знайшли прихований захист від підробок: як він працює (відео)

Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)

Така дія дозволить розпізнавати не тільки підроблені iPhone, але й вживані смартфони, які нечесні продавці пакують у нові упаковки.

Поки невідомо, чи з'явиться аналогічний захист у iPhone 14, 13 та SE, які Apple продовжує випускати навіть після презентації iPhone 15.

Важливо зауважити, що не слід виключно покладатися на нові коди і логотипи. Їх треба перевіряти і здійснювати стандартні заходи безпеки:

  • уважно вивчіть коробку, по можливості, порівняйте її з оригінальною коробкою від іншого iPhone. Не обов'язково тримати її в руках: підійде фото з мережі, головне вибрати надійне джерело
  • перевірте серійний номер коробки
  • після покупки відкрийте смартфон перед продавцем та перевірте, чи відповідають серійний номер та IMEI у налаштуваннях тим, що вказані на коробці

Раніше ми писали про те, як відрізнити оригінальний товар від підробки.

А ще ми пояснювали, як не стати жертвою онлайн-шахраїв.

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