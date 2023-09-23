На Phone 15 знайшли прихований захист від підробок: як він працює (відео)
Apple впровадила новий захисний механізм в упаковку iPhone 15 - особливі написи та QR-коди, які видно лише під ультрафіолетовим світлом. Це має допомогти користувачам швидко визначити, оригінальний перед ними смартфон чи ні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт 9to5Mac.
Як виглядає секретний захист
Відео з демонстрацією нового захисту вперше з'явилося у китайській соцмережі Weibo, яке потім виклав у X (Twitter) інсайдер Majin Bu.
Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)
Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)
Така дія дозволить розпізнавати не тільки підроблені iPhone, але й вживані смартфони, які нечесні продавці пакують у нові упаковки.
Поки невідомо, чи з'явиться аналогічний захист у iPhone 14, 13 та SE, які Apple продовжує випускати навіть після презентації iPhone 15.
Важливо зауважити, що не слід виключно покладатися на нові коди і логотипи. Їх треба перевіряти і здійснювати стандартні заходи безпеки:
- уважно вивчіть коробку, по можливості, порівняйте її з оригінальною коробкою від іншого iPhone. Не обов'язково тримати її в руках: підійде фото з мережі, головне вибрати надійне джерело
- перевірте серійний номер коробки
- після покупки відкрийте смартфон перед продавцем та перевірте, чи відповідають серійний номер та IMEI у налаштуваннях тим, що вказані на коробці
The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023
Раніше ми писали про те, як відрізнити оригінальний товар від підробки.
А ще ми пояснювали, як не стати жертвою онлайн-шахраїв.