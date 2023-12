Буде призначена для нічної зйомки. З'явилися зображення "революційного" спалаху в майбутньому iPhone 16 Pro Max

На рендерах видно, що навколо всього потужного блоку камер пристрою тягнеться світлодіодна смуга. В іншому зовнішній вигляд смартфона практично не відрізняється від iPhone 15.

Світлодіодне підсвічування на iPhone 16 може значно покращити якість ваших фотографій і, можливо, буде конкурентоспроможним порівняно з кільцевою лампою, яка використовується для відеозаписів.

Іншими словами, нова функція iPhone 16 надає економічне та зручне рішення, щоб створювати контент для соціальних мереж, зменшуючи витрати та необхідність використання додаткових пристроїв.

"Нещодавно я побачив патент Apple, який демонструє нам інший спалах. Виходячи з цього, я припускаю, що iPhone 16 Pro Max буде оснащений революційною конструкцією для покращення якості нічної зйомки", - наголосив Ice Universe.

Recently I saw an Apple patent that showed us a different flash design than before. Based on this, I guess the iPhone 16 Pro Max might bring a breakthrough flash design to achieve enhanced night photography. Let’s take a look at the possible design. Is it bold enough? pic.twitter.com/1bt6QeB6bL