ua en ru
Ср, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16

Среда 13 декабря 2023 16:17
UA EN RU
Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16 В сети представлены первые прототипы iPhone 16 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Изображения прототипов будущих моделей iPhone появились в сети. Cмартфоны Apple будут сохранять схожий дизайн с моделями iPhone 11 и 12.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, публикующий новости и слухи, связанные с компанией Apple.

Пока это ранние тестовые модели iPhone 16, внутреннее название которых - DeLorean. Из нескольких прототипов планируется выбрать один для дальнейшего усовершенствования, учитывая отклоненные концепты.

Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16Модели iPhone 16 (фото: MacRumors)

Самый ранний прототип, выполненный в желтом цвете, стал объектом тестирования Action Button. На нем объединение клавиш регулировки громкости разместили в одном блоке, а модуль камеры представили в современной интерпретации iPhone X.

В розовой версии дизайн камеры повернули к более актуальному стилю (с вертикальным расположением объективов как в iPhone 12), а кнопки регулировки громкости были разделены.

Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16Дизайн желтой и розовой версии iPhone 16 (фото: MacRumors)

Черная версия, являющаяся последней из созданных, отличается увеличенной кнопкой Action Button и дополнительной клавишей Capture Button с датчиком силы нажатия. Назначение последней неизвестно, и ее, возможно, исключат из дизайна смартфона при выявлении проблем в процессе тестирования.

Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16Черная версия имеет дополнительную клавишу Capture Button (фото: MacRumors)

Впереди все три версии не отличаются от iPhone 15, сохраняя вырез Dynamic Island и примерно одинаковую ширину рамки. Основные визуальные изменения, похоже, касаются оформления модуля камеры, рассматривая варианты в стиле iPhone X и iPhone 12.

Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16Впереди три версии не отличаются от iPhone 15 (фото: MacRumors)

Напомним, что появились изображения "революционной" вспышки в будущем iPhone.

Мы также писали, что на Phone 15 нашли скрытую защиту от подделок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone смартфони