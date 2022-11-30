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З'явилися фото з найбільшого пункту незламності у Києві: що там є і який графік

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Середа 30 листопада 2022 13:45
З'явилися фото з найбільшого пункту незламності у Києві: що там є і який графік У Києві з'явився найбільший пункт незламності (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

У ТРЦ "Рівер Мол" розгорнули "Пункт незламності", який став найбільшим серед усіх у Києві. Локація працює щодня та може прийняти всіх охочих.

Який графік роботи та умови в найбільшому пункті столиці - читайте нижче в Styler.

Чим забезпечує найбільший "Пункт незламності"?

Під час відключень електроживлення торговельний центр працює на автономному живленні. Це означає, що всі охочі можуть туди завітати, щоб погрітися, поїсти, підзарядити гаджети та попрацювати.

І здебільшого відвідувачі приходять саме за цим.

З'явилися фото з найбільшого пункту незламності у Києві: що там є і який графікЗ'явилися фото з найбільшого пункту незламності у Києві: що там є і який графік

Так виглядає найбільший "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Під час переходу на автономне електропостачання, можливе відключення живлення на 10-15 хвилин.

З'явилися фото з найбільшого пункту незламності у Києві: що там є і який графікЗ'явилися фото з найбільшого пункту незламності у Києві: що там є і який графік

Так виглядає найбільший "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

"Пункт незламності" в ТРЦ працює щодня з 10:00 до 21:00 за адресою Дніпровська набережна, 12.

З'явилися фото з найбільшого пункту незламності у Києві: що там є і який графік

Так виглядає найбільший "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Нагадаємо, що в Києві вже відкрито 430 "Пунктів незламності". За словами мера міста Віталія Кличка, до розгортання готують ще 100 локацій.

В Україні також оновили попередньо створену мапу з усіма "Пунктами незламності". Дивіться, що на ній змінилося.

Раніше ми також показували, як виглядають столичні пункти обігріву.

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Київ пункти незламності