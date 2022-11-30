В Україні оновили мапу з "Пунктами незламності": що змінилося
Пункт обігріву в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
На оновленій мапі з місцями обігріву з'явилися три типи таких локацій, включно з автозаправними станціями та банківськими відділеннями, які працюють під час вимкнень електроенергії.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.
За словами Тимошенка, відтепер на мапі можна побачити декілька категорій "Пунктів незламності":
- "Пункти Незламності". Це звичні для нас місця, які були організовані обласною владою та ДСНС. У цих пунктах є генератори, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
- "Пункти Незламності" відповідального бізнесу. Тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Їх вже відкрили у відділеннях ROZETKA, Нова Пошта тощо.
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
- Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Ці установи не надають послуги підзарядки гаджетів.
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Нагадаємо, що загалом у Києві планують розгорнути близько 500 пунктів. По всій Україні кількість готових до експлуатації об'єктів сягнула 3 000 станом на кінець листопада.
Раніше ми розповідали про те, як знайти найближчий до вас "Пункт незламності".