ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оновили мапу з "Пунктами незламності": що змінилося

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 11:27
В Україні оновили мапу з "Пунктами незламності": що змінилося Пункт обігріву в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На оновленій мапі з місцями обігріву з'явилися три типи таких локацій, включно з автозаправними станціями та банківськими відділеннями, які працюють під час вимкнень електроенергії.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

За словами Тимошенка, відтепер на мапі можна побачити декілька категорій "Пунктів незламності":

  • "Пункти Незламності". Це звичні для нас місця, які були організовані обласною владою та ДСНС. У цих пунктах є генератори, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

В Україні оновили мапу з &quot;Пунктами незламності&quot;: що змінилося

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

    • "Пункти Незламності" відповідального бізнесу. Тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Їх вже відкрили у відділеннях ROZETKA, Нова Пошта тощо.

    В Україні оновили мапу з &quot;Пунктами незламності&quot;: що змінилося

    Скриншот: nezlamnist.gov.ua

    • Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Ці установи не надають послуги підзарядки гаджетів.

    В Україні оновили мапу з &quot;Пунктами незламності&quot;: що змінилося

    Скриншот: nezlamnist.gov.ua

    Нагадаємо, що загалом у Києві планують розгорнути близько 500 пунктів. По всій Україні кількість готових до експлуатації об'єктів сягнула 3 000 станом на кінець листопада.

        Раніше ми розповідали про те, як знайти найближчий до вас "Пункт незламності".

        Читайте РБК-Україна в Google News
        обогрев пункти незламності Київ