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Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)

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Київ, П'ятниця 04 листопада 2022 15:59
Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото) У столиці планують облаштувати тисячу таких пунктів (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві свою роботу розпочинають комунальні пункти обігріву. На сьогодні визначили місця для 528 таких приміщень.

У них можна зігрітися, випити чай, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу. Вони також матимуть автономні джерела живлення, а також спеціальні котельні.

Як виглядають вже відкриті пункти всередині - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Пункти розраховані на якнайбільшу кількість тих, кому буде потрібна допомога.

Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)

Так виглядають столичні пункти обігріву (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

В облаштованих пунктах створили всі умови для комфортного перебування людей. Приміщення оснащене кухнею та просторою їдальнею, пунктом надання медичної допомоги, укриттям на випадок повітряної тривоги, туалетною кімнатою

Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)

Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)

Так виглядають столичні пункти обігріву (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Не менш важливим є те, що врахували й можливі віялові відключення електро- та водопостачання. На такі випадки в пунктах обігріву розмістили генератори, питну воду та теплий одяг.

Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)

Так виглядають столичні пункти обігріву (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Нагадаємо, що в Києві планують розгорнути близько тисяч пунктів обігріву.

Раніше ми також розповідали, які лайфхаки допоможуть швидко зігрітися в холод.

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КМДА Київ