Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)

У Києві свою роботу розпочинають комунальні пункти обігріву. На сьогодні визначили місця для 528 таких приміщень. У них можна зігрітися, випити чай, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу. Вони також матимуть автономні джерела живлення, а також спеціальні котельні.

Як виглядають вже відкриті пункти всередині - дивіться нижче в матеріалі Styler.