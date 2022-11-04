Зроблено для людей: так виглядають пункти обігріву в Києві (фото)
У Києві свою роботу розпочинають комунальні пункти обігріву. На сьогодні визначили місця для 528 таких приміщень.
У них можна зігрітися, випити чай, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу. Вони також матимуть автономні джерела живлення, а також спеціальні котельні.
Як виглядають вже відкриті пункти всередині - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Пункти розраховані на якнайбільшу кількість тих, кому буде потрібна допомога.
Так виглядають столичні пункти обігріву (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
В облаштованих пунктах створили всі умови для комфортного перебування людей. Приміщення оснащене кухнею та просторою їдальнею, пунктом надання медичної допомоги, укриттям на випадок повітряної тривоги, туалетною кімнатою
Так виглядають столичні пункти обігріву (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Не менш важливим є те, що врахували й можливі віялові відключення електро- та водопостачання. На такі випадки в пунктах обігріву розмістили генератори, питну воду та теплий одяг.
Так виглядають столичні пункти обігріву (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Нагадаємо, що в Києві планують розгорнути близько тисяч пунктів обігріву.
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