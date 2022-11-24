У Києві розгорнуть близько 500 "пунктів незламності": які умови та адреси

У Києві розгорнуть приблизно 500 "пунктів незламності" для захисту жителів та гостей столиці під час надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації ( КМДА ).

Які умови в "пунктах незламності"

Зазначається, що всі такі об'єкти будуть забезпечені головними базовими послугами:

електрикою,

теплом,

водою,

мобільним зв'язком,

інтернетом через StarLink,

першою медичною допомогою,

кімнатами "матері та дитини".

Що є в "Пунктах незламності" (фото: nezlamnist.gov.ua)

Де їх знайти

Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися у районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або за посиланням https://nezlamnist.gov.ua/

В одному такому пункті, залежно від умов, зможе одночасно перебувати від 40 до 500 осіб, причому немає жодних обмежень щодо часу перебування.

"Військове керівництво міста закликає бізнес долучатися до ініціативи і створювати на базі своїх закладів пункти обігріву. Це в майбутньому розвантажить "Пункти незламності" та дозволить більшій кількості мешканців отримати захист в разі виникнення надзвичайної ситуації", - повідомляють у КМДА.

Зазначимо, що наразі такі об'єкти розгортаються по всій Україні. Станом на кінець 23 листопада кількість відкритих пунктів склала 3024. Створюються "пункти незламності" у зв'язку з ворожими ракетними атаками по Україні та масовим знеструмленням по всій країні.