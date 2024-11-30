Юстина з "Холостяка" зізналася, як порушила правила реаліті разом з іншими учасницями

Новий випуск "Холостяка" був дуже емоційним, проект залишили одразу дві учасниці. І нині Юстина Багай, наймолодша претендентка на серце Олександра Терена, зізналася, як вона та інші дівчата зуміли порушити правила реаліті.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Юстина розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Так, Юстина вирішила висловитися про п'ятий випуск реаліті. Вона зазначила, що тиждень, який вони провели у Львівській області, був нелегким.
У цьому випуску на Юстину чекав неабиякий стрес. Під час групового побачення з Тереном, на яке вона вирушила з Інною, без сліз не обійшлося. Річ у тому, що Юста побачила, як Олександр цілувався з іншою, а після цього їй було важко стримувати емоції.
Терен та Юстина (скріншот)
І виявилося, що поза камерами Багай та інші учасниці знайшли можливість відволіктися від побачень та сварок. За правилами реаліті дівчата перебувають на проекті без мобільних телефонів, але мають можливість дзвонити родичам у крайніх випадках.
А під час зйомок, як стало зрозуміло зі слів Юсти, учасниці навіть не мали дивитися YouTube.
"З найкращого нас чекав тільки телевізор в кімнаті та викрадений пульт, ми навіть ютуб потайки дивились по ночам з мінімальним звуком! (Я думаю, що всі знали за пульт, але ми грали в кішки-мишки з редакторами)", - зізналася Юстина.
Також дівчина назвала серіал, який дивилася разом з іншими учасницями. За її словами, "від душевної пустоти та холостяцької тусовки" їх рятував серіал "Одна родина".
Юстина розповіла, як порушила правила на "Холостяку" (скріншот)
До слова, нещодавно "Холостяк" Терен пояснив свої поцілунки з учасницями.
Окрім цього, учасниця "Холостяка-13" розвіяла найбільший стереотип про шоу.