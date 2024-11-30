Як минув 5 випуск "Холостяка-13". Екстримальні побачення, нові поцілунки та сльози через ревнощі

Цієї п'ятниці на телеканалі СТБ вийшов п’ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк-13". Наприкінці програми, як зазвичай, відбулася церемонія троянд, під час якої Олександр Терен попрощався одразу з двома учасницями.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на трансляцію розповідає детальніше, яким був 5 випуск "Холостяка-13".

Епізод розпочався з прибуття учасниць у мальовничу Східницю, що на Львівщині.

Там їх зустрів Олександр, який повідомив, що протягом тижня він житиме поряд з ними.

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Поки дівчата розселялися, ветеран запропонував Вікторії Клочко залишитися для розмови. У попередньому випуску вона зізналася, що не готова поки ставати мамою.

У відвертому діалозі з Тереном дівчина розповіла, що пережила втрату дитини в минулих стосунках. Вона поділилася болючими спогадами, а Олександр підтримував її, тримаючи за руку.

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"Я це дуже боляче пережила і хлопець мене навіть не підтримав, коли я подзвонила йому, він навіть не забрав з лікарні мене. Я лишилась наодинці з емоціями цими… Через мене загинуло ціле життя. Якби я пішла на обстеження, можливо, було б все інакше", - сказала тату-майстерка.

Після цього Вікторія зізналася, що не готова до материнства і не може давати гарантій у цьому питанні.

Олександр заспокоїв її, зазначивши, що він не вимагає швидкого вирішення цієї теми, адже їхні стосунки поки перебувають на початковому етапі. Пара обійнялася, і Терен запросив дівчину на окреме побачення.

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Тиждень ініціативи

Тим часом дівчата зібралися, щоб обговорити, куди Олександр запросив Віку. Згодом з’явився Григорій Решетнік із оголошенням: цього тижня дівчата повинні проявляти ініціативу, адже Саша завжди буде поряд.

Ведучий приніс шість конвертів: чотири з іменами дівчат для запрошень на побачення і два від самого Олександра - на індивідуальне та групове побачення. Після обговорень і голосування вирішили, що Аліна піде на індивідуальне побачення від холостяка.

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Побачення з Вікторією

Терен разом із Вікою вирушили до мальовничого озера Сірка. Там він запропонував покататися на вейксерфінгу - спортивному виді розваг, де дошка рухається по хвилях від катера.

Перш ніж розпочати, тренер провів короткий інструктаж. Вікторія була першою, хто наважився спробувати, і їй вдалося успішно втриматися на дошці з першого разу.

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"Хотілось дуже його обійняти і розділити ці враження", - поділилася Вікторія.

Терен також долучився, хоча йому знадобилося більше часу, щоб освоїти цей спорт. Після кількох спроб він теж досяг успіху.

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Щасливий момент завершився їхнім першим поцілунком.

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Під час розмови Віка зізналася, що приймає антидепресанти, і запитала, як Олександр ставиться до цього.

"Це нормальний лікарняний процес. Я тільки підтримаю її у цьому", - сказав Терен.

Побачення завершилося теплими обіймами та ще одним поцілунком.

Зустріч з Ксенією

Після повернення з попередньої зустрічі Терен одразу вирушив на побачення з Ксюшею, яка запросила його до спільного будинку дівчат.

Ксенія підготувала гру-дегустацію. Олександр мав із зав’язаними очима вгадувати смаки морозива.

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Під час гри дівчина вирішила проявити сміливість і поцілувала Терена. Однак, як зізнався Олександр, у той момент він відчув лише збентеження, і взаємності не проявив.

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Інтимні моменти у басейні з Настею-фудблогеркою

Наступною запросила головного героя Настя Анісімова. Їхня зустріч відбулася в басейні, де чоловік зняв протези, і вони разом плавали.

"Ми у басейні майже без одягу і почували себе дуже розкуто", - поділилася дівчина.

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Неочікувано туди прийшли інші учасниці - Інна, Віка та Вероніка. Їхній вчинок обурив Настю.

"Це дуже інтимно, він зняв протези перед нею", - у сльозах прокоментувала побачене Інна.

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Після того, як дівчата пішли, Настя й Олександр змогли продовжити вечір разом. Їхня зустріч завершилася першим поцілунком, ініціатором якого стали вони обидва.

Пізніше розмова торкнулася теми мови. Олександр наголосив, що використання російської є для нього неприйнятним. Він зауважив, що бачив у соцмережах Насті дописи російською мовою.

Дівчина пояснила, що ці публікації були зроблені до початку повномасштабної війни. Вона підкреслила, що після трагічних подій у Харкові остаточно відмовилася від використання мовою окупантів.

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Побачення з Аліною

Аліна зустрілася з Сашею, щоб провести час разом, катаючись на квадроциклах. Дівчина зізналася, що дуже любить швидкість.

Після насичених емоцій вони зупинилися на мальовничій галявині, де почали обійматися.

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Під час розмови Терен запитав в Аліни, чому, на її думку, інші дівчата вважають, що вона діє за певним сценарієм.

"Якщо я не буду планувати, все піде шкереберть... Зараз у мене немає чіткого плану, але перед участю в "Холостяку" я багато працювала", - поділилася Аліна.

Розмова завершилася першим поцілунком пари.

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Згодом вони обговорили, як бачать свої стосунки після завершення проєкту. У діалозі торкнулися також теми бюджету у відносинах, намагаючись зрозуміти, як вони уявляють спільне майбутнє.

Групове побачення з Юстиною та Інною

Дівчата зустрілися з "холостяком" біля Львівського оперного театру. Олександр запропонував їм відвідати заклади переселенців з інших регіонів.

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Спочатку вони пішли в українсько-татарський заклад родини з Криму. Власниця поділилася цікавою кавовою традицією: якщо дівчина подає каву своєму залицяльнику, навмисно пересоливши її або зіпсувавши іншим способом, це символізує відмову на пропозицію руки і серця.

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Інна вирішила скористатися цією традицією і підсипала сіль у каву, яку приготувала для Олександра. Таким чином вона хотіла привернути його увагу і спонукати до розмови. Її задум спрацював - Терен запросив її на особисте спілкування. Вони разом вирушили до кав’ярні, яку заснувала родина переселенців із Харкова.

У цій кав’ярні баристою для Інни став сам Саша, а як оплату за каву він жартома запропонував поцілунки. Згодом пара таки обмінялася ніжністю.

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Під час розмови бізнесвумен пригадала йому побачення зі своїми конкуренками, наголосивши на тому, що їй дуже неприємно розуміти, наскільки швидко письменник зближується з дівчатами.

"Я з характером якщо йому це не подобається краще знає про це на березі", - поділилася Бєлєнь.

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Зрештою, між Інною та Олександром відбувся палкий поцілунок, який побачила Юстина, сидячи в автобусі неподалік. Це дуже засмутило дівчину, і вона розплакалася:

"Я ніколи не бачила, як він так сміявся. Ніколи. Як вони воркували, говорили. Мені боляче, як людині", - зізналася дівчина.

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Після цього Олександр запросив її на особисте спілкування. Вони разом пішли до квіткового магазину, заснованого жінкою з Маріуполя.

Проте Юстина весь час думала про поцілунок Олександра з Інною, і це не давало їй спокою. Вона не могла стримати сліз. Олександр запитав, чому вона плаче, але дівчина вирішила не називати причину одразу, а зробити це пізніше.

"Мені не хотілось робити тобі робити боляче... Ти мені подобаєшся і мені хочеться продовжити з тобою спілкуватися", - відреагував Терен.

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Побачення з Веронікою

Вероніка запропонувала на побаченні намалювати портрети один одного.

Однак зустріч пішла не за планом. Олександр хотів розпочати діалог із Веронікою, але дівчина віддала перевагу мовчазному процесу і попросила його не відволікати її.

"В очах вероніки це виглядало так ніби ми робимо щось разом", - прокоментував Саша.

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На короткий час результати картин трохи розрядили атмосферу, але невдовзі між ними виникло непорозуміння під час обговорення характеру Вероніки.

Олександр зазначив, що дівчина часто висловлює претензії та невдоволення.

"Після побачення у мене були змішані почуття. Деякі речі нам все-таки не вдалося проговорити", - поділився своїми думками ветеран.

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Зрештою, Олександр зробив висновок, що через творчий процес йому не вдалося краще пізнати Вероніку.

Побачення з Анастасією

Рудоволоса красуня вирішила запросити Олександра на розслабляючий масаж. Під час процедури вона розповіла більше про свою біографію, а згодом між ними спалахнув пристрасний поцілунок.

Друга частина побачення проходила у джакузі, де тарологиня зізналася, що її забезпечують батьки, і дала зрозуміти, що не планує присвячувати себе роботі.

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Це насторожило Терена, і він не зовсім зрозумів її позицію.

"Я не до кінця розумію чи готова Анастасія будувати родинні стосунки з чоловіком", - сказав Саша.

Церемонія троянд

Першою, з ким попрощався "холостяк", стала Вероніка. Останнє побачення показало головному герою, що вони не підходять один одному.

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Другою додому відправив Олександр Ксенію, до якої у нього так і не прокинулися почуття.

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Тож, у наступному епізоді ми побачимо: