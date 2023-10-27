UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві (фото)

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Іванна Пашкевич

Український телеведучий та актор Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві, а також поділився зворушливими спогадами про шкільні рокі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Як виглядав Горбунов у дитинстві

Актор опублікував у своїх соцмережах серію фото, на яких він зображений ще зовсім юним.

На перший світлини Горбунов позує у шкільній формі, а на другій - з фотоапаратом у руках.

Юрій Горбунов у дитинстві (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Чоловік зізнався, що його поведінка у дитинстві "часто доводила батьків до легкої істерики". А найстресовішою подією для нього тоді були батьківські збори.

"Мама вирушала до школи, а я місця собі не міг знайти. Перебираючи усі можливі варіанти, що про мене може говорити керівничка. В голові кручу найгірші сценарії про поведінку та погану оцінку з математики, ледь не падаючи з ніг від хвилювання. Спостерігаючи за годинником, я розумів, що мені потрібно виходити, щоб зустріти маму. За вікном почався дощ, тому я взяв у руки велику сіру парасолю і вирушив на зустріч долі! Дорогою до школи моє серце билось у ритм дощу, який гучно бив по калюжах, - поділився з фоловерами Юрій.

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

За словами телеведучого, коли він підійшов до школи, то побачив, що усі мами стояли на вулиці і чекали, поки не закінчиться дощ.

"Ні за ким ніхто не прийшов і тільки маленький Юра з великою парасолею зустрічав свою маму. Батьки між собою переглянулись і кажуть: "Тільки Юра додумався за мамою прийти, а нам ще невідомо, скільки доведеться стояти. Дорогою додому мама пригорнула мене міцно до себе і каже: "Все, що там про тебе наговорили, це все дрібниці! Ти у мене найкращий!, - зворушив історією Горбунов.

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нещодавно Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні.

Також дізнайтесь, як з роками змінилась Ада Роговцева.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Горбуновшколазвезды шоу-бизнеса