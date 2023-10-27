Юрий Горбунов показал, как выглядел в детстве (фото)

Как выглядел Горбунов в детстве

Актер опубликовал в своих соцсетях серию фото, на которых он изображен еще совсем юным.

На первый фото Горбунов позирует в школьной форме, а на втором - с фотоаппаратом в руках.

Юрий Горбунов в детстве (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Мужчина признался, что его поведение в детстве "часто доводило родителей до легкой истерики". А самым стрессовым событием для него тогда было родительское собрание.

"Мама отправлялась в школу, а я места себе не мог найти. Перебирая все возможные варианты, что обо мне может говорить руководительница. В голове кручу худшие сценарии о поведении и плохой оценке по математике, едва не падая с ног от волнения. Наблюдая за часами, я понимал, что мне нужно выходить, чтобы встретить маму. За окном начался дождь, поэтому я взял в руки большой серый зонт и отправился на встречу судьбе! По дороге в школу мое сердце билось в ритм дождя, который громко бил по лужам, - поделился с фолловерами Юрий.

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

По словам телеведущего, когда он подошел к школе, то увидел, что все мамы стояли на улице и ждали, пока не закончится дождь.

"Ни за кем никто не пришел и только маленький Юра с большим зонтиком встречал свою маму. Родители между собой переглянулись и говорят: "Только Юра додумался за мамой прийти, а нам еще неизвестно, сколько придется стоять. По дороге домой мама прижала меня крепко к себе и говорит: "Все, что там о тебе наговорили, это все мелочи! Ты у меня самый лучший!, - растрогал историей Горбунов.

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)