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Краса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фото

Четвер 26 жовтня 2023 18:24
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Краса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фото Неймовірна Ада Роговцева (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Ада Роговцева - жива легенда українського кінематографу і театру, яка у свої 86 бере активну участь у культурному житті України. За її плечима безліч ролей та життєвих етапів, які вона гідно пройшла.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало образи Ади Роговцевої у різні періоди її життя і пропонує вам, подивитися, якою була акторка у молодості, свідомому віці та зараз.

Неповторність Ади Роговцевої

Ада Роговцева вважається однією з найвизначніших жінок в Україні, адже її творчі здобутки чималі. Вона має більш ніж 150 ролей у театрі та понад 100 ролей у кіно.

Уявіть собі, що вже у 23 роки Роговцева отримала звання заслуженої артистки України, а згодом й інші не менш важливі відзнаки - Шевченківську премію, орден Княгині Ольги, "За заслуги" I, II, III ступенів, звання героїні України.

Також неможливо промовчати про допомогу Ади військовим. Жінка пускала захисників у свій дім аби ті помилися, поїли та відпочили у гарних умовах. Такі вчинки показують, наскільки добру душу має акторка.

Як виглядала Ада Роговцева у різні етапи свого життя

Оскільки все її життя - це гра на сцені та у кіно, ми пропонуємо вам, переглянути, якою була Роговцева у своїх кіно-роботах в різні етапи життя.

Її творча кар'єра розпочалась у 1956 році, коли Роговцева була ще зовсім молодою дівчиною, проте вже мала не аби який талант для того, щоб стати однією з найзатребуваніших акторок в Україні.

Краса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фото

Ада Роговцева у 50-60-х роках (фото: Кіноріум)

Краса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фото

Ада Роговцева у 70-90-х роках (фото:Кіноріум)

Краса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фотоКраса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фото

Ада Роговцева у 200-х роках (фото: Кіноріум)

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Ада Роговцева акторка