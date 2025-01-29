ua en ru
Ср, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Юна Глорія з "Дикого ангела": як змінилася акторка через 26 років (фото)

Середа 29 січня 2025 08:15
UA EN RU
Юна Глорія з "Дикого ангела": як змінилася акторка через 26 років (фото) Габріела Сарі (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

В аргентинському серіалі "Дикий ангел" ця героїня запам'яталася глядачам як мила і безпосередня дівчинка, яка підкорила серця своєю чарівністю. Юна Глорія стала однією з найяскравіших персонажів популярного телехіта кінця 90-х. І хоч і з моменту прем’єри минуло вже понад 26 років, глядачі досі цікавляться її долею.

Як виглядає та чим займається Габріела Сарі сьогодні - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Габріела зіграла в серіалі роль близької подруги Мілагрос - Глорії. Цікаво, що участь у цій теленовелі стала для неї акторським дебютом, адже до цього вона працювала ведучою молодіжної програми.

Після успіху "Дикого ангела" Сарі почала регулярно отримувати пропозиції зніматися, хоча здебільшого їй діставалися не головні ролі.Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)Габріела Сарі (фото: instagram.com/gabrielasari)

Однак найбільше часу акторка присвячує театру, де її можна побачити значно частіше, ніж на екранах.

Крім кіно, вона займається вокалом і також працювала в телешоу "Ми сім'я".

В особистому житті Габріела Сарі також знайшла своє щастя. З 2014 року вона одружена з аргентинським журналістом Даріаном Шайманом, і разом пара виховує доньку Донну. Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)

Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)

Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)Габріела Сарі з чоловіком і донькою(фото: instagram.com/gabrielasari)

Заради доньки Габріела зробила паузу в кар’єрі на цілих чотири роки. Варто зазначити, що навіть зараз вона залишається такою ж привабливою та чарівною.

Вона підтримує чудову фізичну форму та вражає своєю пластичністю, яку часто демонструє у своїх соціальних мережах.

Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)

Юна Глорія з &quot;Дикого ангела&quot;: як змінилася акторка через 26 років (фото)Габріела Сарі (фото: instagram.com/gabrielasari)

Дізнайтесь, як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла Валіде-султан у серіалі "Величне століття".

Також дивіться, як виглядає акторка, яка зіграла Рейніру Таргаріен у серіалі "Дім Дракона".

Читайте РБК-Україна в Google News
Акторка Зірки
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 160 одиниць техніки, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 160 одиниць техніки, - Генштаб