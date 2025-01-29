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Юная Глория из "Дикого ангела": как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)

Среда 29 января 2025 08:15
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Юная Глория из "Дикого ангела": как изменилась актриса спустя 26 лет (фото) Габриэла Сари (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В аргентинском сериале "Дикий ангел" эта героиня запомнилась зрителям как милая и непосредственная девочка, которая покорила сердца своим обаянием. Юная Глория стала одной из самых ярких персонажей популярного телехита конца 90-х. И хоть и с момента премьеры прошло уже более 26 лет, зрители до сих пор интересуются ее судьбой.

Как выглядит и чем занимается Габриэла Сари сегодня - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Габриэла сыграла в сериале роль близкой подруги Милагрос - Глории. Интересно, что участие в этой теленовелле стало для нее актерским дебютом, ведь до этого она работала ведущей молодежной программы.

После успеха "Дикого ангела" Сари начала регулярно получать предложения сниматься, хотя по большей части ей доставались не главные роли.Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)Габриэла Сари (фото: instagram.com/gabrielasari)

Однако больше всего времени актриса посвящает театру, где ее можно увидеть значительно чаще, чем на экранах.

Помимо кино, она занимается вокалом и также работала в телешоу "Мы семья".

В личной жизни Габриэла Сари также нашла свое счастье. С 2014 года она замужем за аргентинским журналистом Дарианом Шайманом, и вместе пара воспитывает дочь Донну. Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)

Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)

Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)Габриэла Сари с мужем и дочкой(фото: instagram.com/gabrielasari)

Ради дочери Габриэла сделала паузу в карьере на целых четыре года. Стоит отметить, что даже сейчас она остается такой же привлекательной и очаровательной.

Она поддерживает отличную физическую форму и поражает своей пластичностью, которую часто демонстрирует в своих социальных сетях.

Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)

Юная Глория из &quot;Дикого ангела&quot;: как изменилась актриса спустя 26 лет (фото)Габриэла Сари (фото: instagram.com/gabrielasari)

Узнайте, как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая Валиде-султан в сериале "Великолепный век".

Также смотрите, как выглядит актриса, сыгравшая Рейниру Таргариен в сериале "Дом Дракона".

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