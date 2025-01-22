Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла Валіде-султан у серіалі "Величне століття" (фото)

Серіал "Величне століття" підкорив мільйони глядачів у всьому світі не лише захопливим сюжетом, але й яскравими героями. Однією з найзапам’ятовуваніших постатей стала Валіде-султан - мудра та сильна мати султана Сулеймана.

Але як виглядає актриса Небахат Чехре, яка втілила цей образ, у реальному житті? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Небахат Чехре

Небахат Чехре народилася у турецькому місті Самсуна у родині юриста та простої домогосподарки. Коли їй було лише 5 років, її батько помер, і сім'ї довелося переїхати до Стамбула.

У 15 років Небахат взяла участь у конкурсі краси "Міс Туреччина", де здобула перемогу. Її привабливість і харизма не залишилися непоміченими, і модельні агентства одразу запропонували їй співпрацю. Попри невисокий зріст - лише 165 см, Небахат зуміла стати успішною моделлю.

Після цього вона спробувала свої сили в музиці. Вивчала вокал, записала кілька платівок, але кар'єра співачки так і не склалася. І, можливо, це на краще, адже її справжнє покликання - акторство. Першою великою роллю для Небахат став фільм "Птах у клітці", після якого вона знімалася майже щороку, здобувши статус однієї з найвідоміших актрис Туреччини.

Однак на шляху до успіху їй доводилося робити паузи у творчій діяльності, що було пов’язано з її шлюбами.

Небахат Чехре (фото: instagram.com/nebahatcehre)

Першим чоловіком Небахат Чехре був Йилмаз Гюней - відомий турецький режисер, сценарист, актор і письменник, який мав великий вплив у кіноіндустрії. Їхня перша зустріч відбулася під час зйомок у 1964 році, і вже за кілька років вони вирішили одружитися.

Однак їхній шлюб не тривав довго, і у 1968 році пара розійшлася. Через сильний авторитет Гюнея багато режисерів намагалися уникати конфліктів із ним, тому Небахат часто отримувала лише незначні ролі.

Пізніше вона вийшла заміж за Явуза Деміра, баскетболіста клубу "Галатасарай". Заради цього шлюбу акторка спробувала залишити кінокар’єру, але й цей союз завершився розлученням. Після цього Небахат повернулася до зйомок, відновивши свою роботу в кіно.

Дивлячись на цю граціозну, чарівну жінку з бездонними очима, важко уявити, що 15 березня їй виповниться 81 рік. Небахат Чехре, яка блискуче виконала роль матері Султана Сулеймана Пишного у серіалі "Величне століття", виглядає не старше 50 років.

Небахат Чехре​​​​​​​ (фото: instagram.com/nebahatcehre)

Відповідаючи на запитання журналістів про секрети своєї краси, акторка скромно зазначає, що багато в чому завдячує хорошій спадковості та регулярному догляду за собою. Важливу роль у її рутині відіграють фізична активність, турецький хамам, натуральні креми на основі трав і позитивний підхід до життя.

​​​​​​​Небахат Чехре​​​​​​​ (фото: instagram.com/nebahatcehre)