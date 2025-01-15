Як у реальному житті виглядає акторка, яка зіграла Рейніру Таргаріен у серіалі "Дім Дракона"

Рейніра Таргаріен - одна з найяскравіших і найбільш запам’ятовуваних героїнь серіалу "Дім Дракона", чий образ захоплює величчю, харизмою та внутрішньою силою.

Як у реальному житті виглядає акторка, що зіграла юну спадкоємицю престолу? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Міллі Олкок

Міллі народилася 11 квітня 2000 року в місті Сідней, що в Австралії. У 12 класі вона вирішила покинути середню школу мистецтв Ньютауна, отримавши роль Мег у серіалі "Піаніно".

Міллі Олкок (фото: Кіноріум)

У 2018 році Олкок була відзначена премією "Висхідна зірка" від кастингової гільдії Австралії за свою роль у фільмі "Мег". Але її акторський дебют відбувся значно раніше: в шість років вона виконала роль Червоної Шапочки у шкільній виставі, а з 13 років з'являлася в рекламних роликах і мінісеріалах, знятих в Австралії.

Серед її перших робіт були фільми "Місце, яке зветься домом" (2013) і "Країна чудес" (2014).

Коли дівчина проходила проби на роль у новому серіалі від HBO, вона навіть не підозрювала, про який проєкт ідеться. Міллі не була прихильницею жанру фентезі й ніколи не дивилася "Гру престолів".

У сценарії, який вона отримала для кастингу, всі імена персонажів були приховані, а здогадатися про справжню назву проєкту допомогла її подруга. Хоча "Гра престолів" захопила серця мільйонів людей у всьому світі, сама Олкок не входила до числа її шанувальників.

Рейніра Таргаріен (фото: Кіноріум)

До отримання ролі в "Домі дракона" вона працювала посудомийницею в ресторані й мешкала на горищі у своєї матері.

Неочікувана пропозиція зіграти у новому хітовому серіалі від HBO стала для неї справжнім сюрпризом.

За словами Олкок, вона відрізняється від "ідеальних голлівудських зірок, які в 17-18 років виглядають на 25". Її, навпаки, часто сприймають молодшою, ніж вона є насправді, і це має свої недоліки.

Міллі Олкок (фото: instagram.com/millyalcock)

Можливо, виглядає молодшою вона ще й через свій невеликий зріст - близько 1,57 м.

Журналісти поки що не мають жодної інформації про особисте життя зірки - вона не коментує цю тему ані в розмовах, ані в соцмережах. Інформації про родину Міллі в ЗМІ також обмаль: відомо лише, що її батьки розлучені, а мати працює в галузі електронної комерції.

Міллі Олкок (фото: instagram.com/millyalcock)