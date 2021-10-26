YouTube попал в скандал: россияне "аннексировали" украинских артистов

YouTube Music до сих пор позиционирует украинских артистов как россиян. И это несмотря на скандал, который на днях разгорелся после того, как на карте Apple Music Крым изобразили частью РФ .

В чем суть скандала

При составлении тематических музыкальных плейлистов редакторы российского сегмента популярного стримингового сервиса YouTube Music решили не только поместить туда украинские песни, но и цинично использовать на обложках фото наших артистов.

Например, плейлист "Свіжі релізи з Росії" (обращаем внимание на грамматическую ошибку в надписи - "свіжи") иллюстрирует фотография финалиста шоу "Голос країни" Константина Дмитриева (Constantine). А в самом списке присутствуют, например, Michelle Andrade, Настя Каменских, Mozgi и DOROFEEVA.

Скриншот с YouTube Music

"И если в этом случае составители плейлиста еще могут как-то найти оправдание, мол, у него же преимущественно русскоязычный репертуар, то появление в плейлисте и на обложке "Найкраще з російського року" группы Океан Ельзи иначе как аннексией не назовешь", - пишет ресурс MusicInUA.

Скриншот с YouTube Music

То же самое касается и плейлиста "Русское инди: лучшее", в котором можно найти самый свежий сингл ONUKA "GUMA", а сама Ната Жижченко украшает обложку этой довольно посредственной подборки песен.

Скриншот с YouTube Music

Добавим, что даже и в самом YouTube в разделе "Музыка" подборка "Хиты русского рэпа" содержит "лучшие релизы украинского и русского рэпа".

Скриншот с YouTube

Почему так происходит?

Стоит обратить внимание в целом на то, что даже пользователям, которые при настройке приложений YouTube и YT Music выбирают украинский язык общения, указывают Украину местом жительства и максимально игнорируют прослушивания российских исполнителей, эти музыкальные сервисы все равно подсовывают подборки, которые начинаются со слов "лучший русский" или "лучший российский".

Почему так происходит - известно. Ведь модерирование YouTube-контента для украинцев сегодня происходит из московского офиса компании.

И уже длительное время Минцифры ведет разговор о том, что Google и YouTube должны открыть офисы в Украине, ведь только таким образом удастся полностью побороть российскую пропаганду, которая несется к нам в том числе с песнями Моргенштерна, Расторгуева, Газманова и Кобзона.