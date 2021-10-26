YouTube потрапив у скандал: росіяни "анексували" українських артистів

YouTube Music досі позиціонує українських артистів як росіян. І це попри скандал, який днями розгорівся після того, як на карті Apple Music Крим зобразили частиною РФ .

Так, виявляється, росіяни "анексували" цілу низку вітчизняних зірок шоу-бізнесу - від Святослава Вакарчука до ONUKA.

У чому суть скандалу

При складанні тематичних музичних плейлистів редактори російського сегменту популярного стрімінгового сервісу YouTube Music вирішили не лише помістити туди українські пісні, а й цинічно використати на обкладинках фото наших артистів.

Наприклад, плейлист "Свіжі релізи з Росії" (звертаємо увагу на граматичну помилку в написі - "свіжи") ілюструє фотографія фіналіста шоу "Голос країни" Костянтина Дмитрієва (Constantine). А у самому списку присутні, наприклад, Michelle Andrade, Настя Каменських, Mozgi і DOROFEEVA.

Скриншот з YouTube Music

"І якщо у цьому випадку укладачі плейлиста ще можуть якось знайти виправдання, мовляв, у нього ж переважно російськомовний репертуар, то поява у плейлисті і на обкладинці "Найкраще з російського року" гурту Океан Ельзи інакше як анексією не назвеш", - пише ресурс MusicInUA.

Скриншот з YouTube Music

Те ж саме стосується і плейлиста "Русское инди: лучшее", в якому можна знайти найсвіжіший сингл ONUKA "GUMA", а сама Ната Жижченко прикрашає обкладинку цієї доволі посередньої добірки пісень.

Скриншот з YouTube Music

Додамо, що навіть і у самому YouTube у розділі "Музика" підбірка "Хіти російського репу" містить "найкращі релізи українського й російського репу".

Скриншот з YouTube

Чому так відбувається?

Варто звернути увагу загалом на те, що навіть користувачам, які при налаштуванні додатків YouTube і YT Music обирають українську мову спілкування, вказують Україну місцем проживання і максимально ігнорують прослуховування російських виконавців, ці музичні сервіси все одно підсовують підбірки, які починаються зі слів "найкращий російський".

Чому так відбувається - відомо. Адже модерування YouTube-контенту для українців сьогодні відбувається з московського офісу компанії.

І вже тривалий час Мінцифри веде розмову про те, що Google і YouTube мають відкрити офіси в Україні, адже лише таким чином вдасться повністю побороти російську пропаганду, яка "несеться" до нас у тому числі з піснями Моргенштерна, Расторгуєва, Газманова і Кобзона.