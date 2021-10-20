На карте Apple Music изобразили Крым как часть России: реакция Украины

В приложении Apple Music for Artists нашли карту Украины без Крыма, а полуостров изображается как часть России. В Министерстве иностранных дел Украины на это отреагировали.

Заявление по этой ситуации сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина .

По его словам, Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", - заявил он.

Отметим, что карта в приложении Apple выглядит сейчас так.