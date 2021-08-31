Для борьбы с пропагандой РФ: Минцифры обсудит с Google и YouTube открытие офисов в Украине

"Мы будем разговаривать о планах развития компании в Украине мы очень хотим, чтобы появились отдельно представительства Google и YouTube в Украине. Мне кажется, что когда у нас есть российская агрессия нужно, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российском офисе модерировали украинский контент", - заявил министр.