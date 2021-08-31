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Для борьбы с пропагандой РФ: Минцифры обсудит с Google и YouTube открытие офисов в Украине

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Вторник 31 августа 2021 17:13
Для борьбы с пропагандой РФ: Минцифры обсудит с Google и YouTube открытие офисов в Украине Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Вашингтоне представители Министерства цифровой трансформации Украины проведут переговоры с представителями компании Google. В частности, будет подниматься вопрос об открытии официальных представительства компаний в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в комментарии каналу "Дом".

"Мы будем разговаривать о планах развития компании в Украине мы очень хотим, чтобы появились отдельно представительства Google и YouTube в Украине. Мне кажется, что когда у нас есть российская агрессия нужно, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российском офисе модерировали украинский контент", - заявил министр.

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Google Украина YouTube Михаил Федоров
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