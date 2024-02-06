Мірошниченко зізнався, скільки заробив за участь в Нацвідборі

Після того, як стала відома сума, яку було витрачено на проведення Нацвідбору Євробачення 2024, у мережі миттєво почали розводити галас. Ведучий шоу Тімур Мірошниченко сказав, що думає з цього приводу і зізнався, скільки заробив за участь у заході.

Скільки заробив Мірошниченко за участь у Нацвідборі

За словами знаменитості, ведучі отримали неймовірно малий гонорар за проведення заходу.

Ведучі Нацвідбору на Євробачення 2024 (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Я не дуже компетентний говорити про фінансову складову, тому що в мене гонорарів не було. Я постійний ведучий Євробачення, якщо хтось думає, що я за це отримую захмарні гроші, то це не так. У мене в контракті було прописано 185 грн, і з цих коштів ще потрібно податок заплатити", - сказав Тімур.

Також він додав, що зараз у пріоритеті витрати на ЗСУ, однак про культурні проєкти також забувати не потрібно і виділяти і на них кошти.

Потім, каже він, люди скаржаться, що треба було направити цю суму на потреби армії, а разом із цим дивуються, що хтось досі споживає російський контент.

Нагадаємо, цьогоріч організацією творчого проєкту займались "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та "1+1 Продакшн". Вартість шоу становить майже 11 млн гривень.

Усі ці гроші сплатять із державного бюджету.