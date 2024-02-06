ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мірошниченко зізнався, скільки заробив за участь в Нацвідборі

Вівторок 06 лютого 2024 22:42
UA EN RU
Мірошниченко зізнався, скільки заробив за участь в Нацвідборі Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Після того, як стала відома сума, яку було витрачено на проведення Нацвідбору Євробачення 2024, у мережі миттєво почали розводити галас. Ведучий шоу Тімур Мірошниченко сказав, що думає з цього приводу і зізнався, скільки заробив за участь у заході.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки в етері програми Ранок.LIVE.

Скільки заробив Мірошниченко за участь у Нацвідборі

За словами знаменитості, ведучі отримали неймовірно малий гонорар за проведення заходу.

Мірошниченко зізнався, скільки заробив за участь в Нацвідборі

Ведучі Нацвідбору на Євробачення 2024 (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Я не дуже компетентний говорити про фінансову складову, тому що в мене гонорарів не було. Я постійний ведучий Євробачення, якщо хтось думає, що я за це отримую захмарні гроші, то це не так. У мене в контракті було прописано 185 грн, і з цих коштів ще потрібно податок заплатити", - сказав Тімур.

Також він додав, що зараз у пріоритеті витрати на ЗСУ, однак про культурні проєкти також забувати не потрібно і виділяти і на них кошти.

Потім, каже він, люди скаржаться, що треба було направити цю суму на потреби армії, а разом із цим дивуються, що хтось досі споживає російський контент.

Нагадаємо, цьогоріч організацією творчого проєкту займались "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та "1+1 Продакшн". Вартість шоу становить майже 11 млн гривень.

Усі ці гроші сплатять із державного бюджету.

Раніше ми розповідали, що люди із вадами слуху обурюються жестовим перекладом на Нацвідборі.

Також Данилко пояснив, хто на шоу заслужив на найвищий бал від журі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Тимур Мирошниченко Зірки шоу-бизнесу
NEWS
В Україні з'явиться новий рід військ. Зеленський дав доручення Кабміну з Генштабом
В Україні з'явиться новий рід військ. Зеленський дав доручення Кабміну з Генштабом