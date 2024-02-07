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Йому майже 2000 років! ШІ допоміг студентам розшифрувати спалений сувій Римської імперії

ШІ допоміг вченим прочитати спалений Везувієм 2000-річний сувій (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Студенти змогли розшифрувати старовинний сувій, який практично згорів під час виверження Везувію у 79 році нашої ери. Це вдалося зробити за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Vesuvius Challenge.

Подробиці відкриття

У XVIII столітті близько тисячі рукописів з папірусу було виявлено під час розкопок у стародавньому місті Геркуланум, поряд з Помпеями. Передбачається, що ці рукописи зберігалися в бібліотеці розкішної римської вілли, яка, можливо, належала тестю Юлія Цезаря.

Однак, через неможливість прочитати чорне чорнило і крихкість обвуглених папірусів, дослідники тимчасово відмовилися від спроб розшифрування, побоюючись пошкодити документи.

Результат спроби фізично розгорнути сувій (фото: Vesuvius Challenge)

Прорив у вирішенні цієї загадки стався завдяки Vesuvius Challenge, запущеному в 2023 Брентом Сілсом з Університету Кентуккі і спонсорами з Кремнієвої долини. Учасникам запропонували розшифрувати текст сувоя з фотографії, зробленої з використанням комп'ютерної томографії, щоб виграти 700 000 доларів.

Троє студентів з Німеччини, США та Швейцарії змогли зробити це, використавши штучний інтелект для розробки алгоритмів та технології віртуального розгортання КТ-зображень.

Невидимий протягом 2000 років текст (фото: Vesuvius Challenge)

Зміст сувоя

Сувій містив понад 2 000 грецьких літер, що розповідають про різні джерела задоволення, включаючи музику та їжу. У тексті також є міркування про те, як на них впливають достаток та страх. Наприклад, мислитель зазначає, що навіть смачна їжа не приносить задоволення, якщо вона вдосталь.

Один із сувоїв (фото: Vesuvius Challenge)

А закінчує автор напутнім пострілом на адресу своїх філософських супротивників: "їм нема чого сказати про задоволення - ні загалом, ні зокрема".

Професор Роберт Фаулер після вивчення розшифровки припустив, що цей текст міг написати давньогрецький поет і філософ-епікурець Філодем з Гадари. За його словами, стиль дуже кострубатий, що було характерним для його робіт.

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