Археологи розкопали загублений 2500-річний мегаполіс у джунглях Амазонки (фото)
Лазерна технологія продовжує доводити свою ефективність в Амазонії: група археологів в Еквадорі щойно використовувала цю технологію, щоб знайти тисячі земляних курганів, прихованих під пологом лісу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на науковий журнал Science.
Під час великого дослідження джунглів Амазонки, проведеного командою археологів під керівництвом Стефана Ростена із французького Національного центру наукових досліджень (CNRS), було зроблено дивовижне відкриття.
З використанням технології лазерного сканування було виявлено численні споруди, що дозволяють розкривати приховані структури, які важко помітити.
Прямокутні платформи, розташовані навколо невеликих площ (фото: Phys.org)
Технологія LIDAR виявила раніше невидимі кургани та велику систему доріг, оточених сільськогосподарськими полями та дренажними каналами. Це виявилося найдавнішим і найбільшим прикладом урбанізму в Амазонії, будь-коли виявленим.
Мегаполіс складався мінімум із 15 окремих поселень різних розмірів, кожне із власною площею. У цих поселеннях жили представники народу упано в період приблизно з 500 року до н.е. до 600 року н.е.
На карті можна побачити мережу доріг та міські площі (фото: Techno Blender)
Довгі дороги поєднували всі поселення, створюючи гігантський мегаполіс. Ширина найбільших древніх трас досягала 10 метрів, а їх довжина варіювала від 10 до 20 кілометрів.
Будівлі у поселеннях були побудовані із землі та глини, оскільки в умовах Амазонки було складно знайти каміння відповідних розмірів. Загальна кількість створених людьми курганів оцінюється приблизно 6 000, причому деякі з них досягають довжини 150 метрів і висоти 8 метрів.
Одна з 6000 прямокутних платформ (фото: BBC)
Вчені вважають, що населення мегаполісу становило щонайменше 10 000 людей, а в період його розквіту, можливо, 15 000 і навіть 30 000, що можна порівняти з чисельністю жителів Лондона часів Римської імперії у той період.
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