Археологи розкопали загублений 2500-річний мегаполіс у джунглях Амазонки (фото)

Лазерна технологія продовжує доводити свою ефективність в Амазонії: група археологів в Еквадорі щойно використовувала цю технологію, щоб знайти тисячі земляних курганів, прихованих під пологом лісу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на науковий журнал Science .

Під час великого дослідження джунглів Амазонки, проведеного командою археологів під керівництвом Стефана Ростена із французького Національного центру наукових досліджень (CNRS), було зроблено дивовижне відкриття.

З використанням технології лазерного сканування було виявлено численні споруди, що дозволяють розкривати приховані структури, які важко помітити.

Прямокутні платформи, розташовані навколо невеликих площ (фото: Phys.org)

Технологія LIDAR виявила раніше невидимі кургани та велику систему доріг, оточених сільськогосподарськими полями та дренажними каналами. Це виявилося найдавнішим і найбільшим прикладом урбанізму в Амазонії, будь-коли виявленим.

Мегаполіс складався мінімум із 15 окремих поселень різних розмірів, кожне із власною площею. У цих поселеннях жили представники народу упано в період приблизно з 500 року до н.е. до 600 року н.е.

На карті можна побачити мережу доріг та міські площі (фото: Techno Blender)

Довгі дороги поєднували всі поселення, створюючи гігантський мегаполіс. Ширина найбільших древніх трас досягала 10 метрів, а їх довжина варіювала від 10 до 20 кілометрів.

Будівлі у поселеннях були побудовані із землі та глини, оскільки в умовах Амазонки було складно знайти каміння відповідних розмірів. Загальна кількість створених людьми курганів оцінюється приблизно 6 000, причому деякі з них досягають довжини 150 метрів і висоти 8 метрів.

Одна з 6000 прямокутних платформ (фото: BBC)

Вчені вважають, що населення мегаполісу становило щонайменше 10 000 людей, а в період його розквіту, можливо, 15 000 і навіть 30 000, що можна порівняти з чисельністю жителів Лондона часів Римської імперії у той період.