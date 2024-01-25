Археологи знайшли поховання часів льодовикового періоду. Ці люди жили 10 тисяч років тому!

У Бразилії археологи виявили великий цвинтар, що містить останки десятків людей і безліч предметів, пов'язаних із похоронними обрядами. Деякі зі знайдених артефактів датуються віком приблизно 10 000 років.

Подробиці про знахідки

У Сан-Луїсі, найбільшому місті штату Мараньян на північному сході країни, було виявлено поховання. В результаті розкопок було знайдено 43 скелети та близько 100 000 фрагментів різних артефактів, що охоплюють чотири різні історичні періоди.

Скелети, знайдені на місці поховання (фото: W Lage Arqueologia)

Глибина місця поховання варіювала від 60 сантиметрів до 2 метрів. Усі виявлені людські останки належали людям невисокого зросту, що не перевищував 1,6 метра. Більшість із них, за попередньою оцінкою, були дорослими чоловіками.

"Початковий аналіз показує, що це були люди, які займалися важкою фізичною роботою, про що свідчать характерні сліди на кістках, що вказують на високе зовнішнє навантаження та значну рухливість", - заявив керівник розкопок Веллінгтон Лаге.

Розкопки поховання (фото: W Lage Arqueologia)

Деякі з виявлених скелетів належать невідомій науковим колам громаді. Фахівці припускають, що це представники предків самбакських народів - мисливців-збирачів, яких досі розглядали як найдавніших мешканців цих берегів. Ці люди залежали від природних ресурсів моря та будували кургани з черепашок та залишків їжі, висота яких могла досягати 30 метрів.

Знайдені артефакти (фото: W Lage Arqueologia)

Археологи вже мали інформацію про те, що район Сан-Луїса, що в перекладі з мови корінних народів означає "великий острів", зберігає сліди доісторичної людської діяльності. Наприклад, ще в 1970-х роках була виявлена скам'яніла щелепна кістка, датована віком приблизно 6 000 років.