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Ему почти 2000 лет! ИИ помог студентам расшифровать сожженный свиток Римской империи

ИИ помог ученым прочитать сожженный Везувием 2000-летний свиток (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Студенты смогли расшифровать старинный свиток, который практически сгорел во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Это удалось сделать с помощью искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Vesuvius Challenge.

Подробности открытия

В XVIII веке около тысячи рукописей из папируса были обнаружены при раскопках в древнем городе Геркуланум, рядом с Помпеями. Предполагается, что эти рукописи хранились в библиотеке роскошной римской виллы, возможно, принадлежавшей тестю Юлия Цезаря.

Однако, из-за невозможности прочитать черные чернила и хрупкости обугленных папирусов, исследователи временно отказались от попыток расшифровки, опасаясь повредить документы.

Результат попытки физически развернуть свиток (фото: Vesuvius Challenge)

Прорыв в решении этой загадки произошел благодаря Vesuvius Challenge, запущенному в 2023 году Брентом Силсом из Университета Кентукки и спонсорами из Кремниевой долины. Участникам предложили расшифровать текст свитка по фотографии, сделанной с использованием компьютерной томографии, чтобы выиграть 700 000 долларов.

Трое студентов из Германии, США и Швейцарии смогли сделать это, использовав искусственный интеллект для разработки алгоритмов и технологии виртуального разворачивания КТ-изображений.

Невидимый в течение 2 000 лет текст (фото: Vesuvius Challenge)

Содержание свитка

Свиток содержал более 2 000 греческих букв, рассказывающих о различных источниках удовольствия, включая музыку и еду. В тексте также есть рассуждения о том, как на них влияют изобилие и страх. Например, мыслитель отмечает, что даже вкусная еда не доставляет наслаждения, если она в изобилии.

Один из свитков (фото: Vesuvius Challenge) 

А заканчивает автор напутственным выстрелом в адрес своих философских противников: "им нечего сказать об удовольствии - ни в общем, ни в частности".

Профессор Роберт Фаулер после изучения расшифровки предположил, что этот текст мог написать древнегреческий поэт и философ-эпикуреец Филодем из Гадары. По его словам, стиль очень корявый, что было характерным для его работ.

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