Йому 30 тисяч років: у Канаді знайшли ховраха часів льодовикового періоду (фото)

Що відомо про знахідку

Ховраха знайшли кілька років тому, і вчені не показували його публіці. Проте зараз його готують до передачі в Інтерпретаційний центр.

На перший погляд, муміфікована тварина виглядає не набагато більшою, ніж висохлий клубок коричневого хутра та шкіри. Але науковцям вдалося розгледіти маленькі лапки, кігті, маленький хвіст і вуха.

У такому вигляді знайшли ховраха (фото: cbc.ca)

Попри те, що тварині аж 30 00 років, вона прекрасно збереглася завдяки холоду. Ба більше - навіть скелет ховраха зберіг свій первинний вигляд!

Рентген цікавої знахідки (фото: cbc.ca)

Арктичні ховрахи все ще поширені в Юконі та будують гнізда під землею для зимової сплячки. Місцеві мешканці часто знаходять щось подібне під час прогулянок.

Кадри з дослідження арктичного ховраха (фото: cbc.ca)

Арктичні ховрахи здебільшого живуть у тундрі, на альпійських луках або в долинах річок. Крім того, їх часто можна зустріти на околицях людських поселень. Цікаво, що представники цього виду виходять із зимової сплячки ще в період холодів.

В Україні арктичні ховрахи не проживають.