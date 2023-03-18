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Буковинські лісничі відновлюють популяцію рідкісних тварин: дивіться фото дикої природи

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Буковина, Субота 18 березня 2023 13:40
Буковинські лісничі відновлюють популяцію рідкісних тварин: дивіться фото дикої природи Як відновлюють популяцію зубрів в Україні (фото: openforest.org.uа)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні проживають багато червонокнижних тварин. Екологи та лісівники всіма силами намагаються зберегти та розмножити їхні популяції. Аналогічна ситуація із рідкісними представниками фауни зубрами.

Про це йдеться в дописі Подільського лісового офісу на Facebook.

Як відновлюють популяцію зубрів в Україні

У січні 2023 року лісівники провели облік тварин і виявили, що найбільше їх проживає в лісах Вінниччини - 110 особин, серед яких 9 зубренят. Загалом в Україні проживає понад 400 особин цього виду, який зникає.

Варто також додати, що 54 зубри проживають у вольєрних господарствах і не пристосовані до самостійного життя в дикій природі. Тому необхідно виводити нових осіб для продовження популяції.

У ліси Чернівецької області перших зубрів завезли ще у кінці 1960 років. Вони адаптувалися до умов буковинських лісів і поступово почали тут розживатися. А вже у 2000 роках вид почав деградувати, зокрема через браконьєрство.

У 2016 році в Банилівському лісництві філії "Чернівецьке лісове господарство" побудували вольєр для зубрів. Наразі тут зібрали три генеалогічні лінії зубрів, які проживають у вольєрі.

З-поміж усіх осіб, які проживають на території заказника, трьох уже готують до життя в лісах і на угіддях. Серед них дорослий самець, на ім'я Мурий та двоє молодих тварин Мурчик й Мурка.

Для лісівників цей крок є великим досягненням на шляху до відновлення популяції тварин, які є більш рідкісними, ніж чорні носороги в Африці!

Буковинські лісничі відновлюють популяцію рідкісних тварин: дивіться фото дикої природиБуковинські лісничі відновлюють популяцію рідкісних тварин: дивіться фото дикої природиБуковинські лісничі відновлюють популяцію рідкісних тварин: дивіться фото дикої природиБуковинські лісничі відновлюють популяцію рідкісних тварин: дивіться фото дикої природи

В Україні відновлюється популяція червонокнижних зубрів (фото: facebook.com/Подільський лісовий офіс)

Раніше ми показували, які рідкісні квіти масово зацвіли на схилах Карпат.

Дивіться також нові кадри життя гірських тварин у дикій природі.

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