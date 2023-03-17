У Чорнобильському заповіднику показали вишуканих тварин: справжні красені (фото)

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин, одні з них – це граційні коні Пржевальського.

Що особливого у цих тварин

Характерна риса коней Пржевальського – короткі гриви. У той же час вони мають густий волосяний покрив, який може відростати до 10 сантиметрів.

Як відомо, Північний Китай та Монголія, звідки дикі коні родом – край, де характерні великі перепади температур. Густа шерсть захищала пржевальців від сильних морозів та піщаних бур.

На території Чорнобильського заповідника погоди умови м'якіші. Проте густа шубка – гарний захист під час зими чи холодних дощів міжсезоння.

Коні Пржевальського чудово почуваються в Зоні відчуження (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Коні Пржевальського живуть до 20–25 років. У природі вони створюють невеликі гареми, в яких на 5–15 кобил і лошат припадає один дорослий альфа-самець. Інші самці живуть у спільноті таких самих холостяків окремими стадами й періодично роблять спроби стати альфою.

Протягом доби у коней Пржевальського є кілька циклів неспання та відпочинку. Зазвичай тварини сплять стоячи. Більшість часу, особливо вранці та у вечірній сутінки вони пасуться.