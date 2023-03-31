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Ему 30 тысяч лет: в Канаде нашли суслика времен ледникового периода (фото)

В Канаде нашли суслика ледникового периода (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Палеонтологи из Юкона в Канаде обнародовали одну необычную находку, а именно мумифицированного арктического суслика из ледникового периода. По предварительным данным, ему 30 000 лет. Ученые предполагают, что он умер во время спячки.

Об этом сообщают на сайте CBC.

Что известно о находке

Суслика нашли несколько лет назад, и ученые не показывали его публике. Однако сейчас его готовят к передаче в Интерпретационный центр.

На первый взгляд, мумифицированное животное выглядит не намного больше, чем высохший клубок коричневого меха и кожи. Но ученым удалось разглядеть маленькие лапки, когти, маленький хвост и уши.

В таком виде нашли суслика (фото: cbc.ca)

Несмотря на то, что животному 30 00 лет, оно прекрасно сохранилось благодаря холоду. Более того - даже скелет суслика сохранил свой первоначальный вид!

Рентген интересной находки (фото: cbc.ca)

Арктические суслики все еще распространены в Юконе и строят гнезда под землей для зимней спячки. Местные жители часто находят нечто подобное во время прогулок.

Кадры по исследованию арктического суслика (фото: cbc.ca)

Арктические суслики в большинстве своем живут в тундре, на альпийских лугах или в долинах рек. Кроме того, их часто можно встретить в окрестностях человеческих поселений. Интересно, что представители этого вида выходят из зимней спячки еще в период холодов.

В Украине арктические суслики не проживают.

Раньше мы показывали, как буковинские лесничие восстанавливают популяцию редких животных.

Смотрите также, какие животные появились в Чернобыльском заповеднике.

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