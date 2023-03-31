Ему 30 тысяч лет: в Канаде нашли суслика времен ледникового периода (фото)

Палеонтологи из Юкона в Канаде обнародовали одну необычную находку, а именно мумифицированного арктического суслика из ледникового периода. По предварительным данным, ему 30 000 лет. Ученые предполагают, что он умер во время спячки.
Об этом сообщают на сайте CBC.
Суслика нашли несколько лет назад, и ученые не показывали его публике. Однако сейчас его готовят к передаче в Интерпретационный центр.
На первый взгляд, мумифицированное животное выглядит не намного больше, чем высохший клубок коричневого меха и кожи. Но ученым удалось разглядеть маленькие лапки, когти, маленький хвост и уши.
В таком виде нашли суслика (фото: cbc.ca)
Несмотря на то, что животному 30 00 лет, оно прекрасно сохранилось благодаря холоду. Более того - даже скелет суслика сохранил свой первоначальный вид!
Рентген интересной находки (фото: cbc.ca)
Арктические суслики все еще распространены в Юконе и строят гнезда под землей для зимней спячки. Местные жители часто находят нечто подобное во время прогулок.
Кадры по исследованию арктического суслика (фото: cbc.ca)
Арктические суслики в большинстве своем живут в тундре, на альпийских лугах или в долинах рек. Кроме того, их часто можно встретить в окрестностях человеческих поселений. Интересно, что представители этого вида выходят из зимней спячки еще в период холодов.
В Украине арктические суслики не проживают.
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