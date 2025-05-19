Зроблять шкіру пружною: топ-4 продукти, які важливо їсти при менопаузі
Під час менопаузи багато жінок помічають зміни у стані шкіри - вона втрачає пружність, стає сухішою та тоншою. Однак правильне харчування може допомогти підтримати здоров’я та красу шкіри зсередини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green.
Які продукти їсти при менопаузі
Під час менопаузи (зазвичай у віці від 45 до 55 років) в організмі жінки зменшується рівень естрогену, що може впливати на стан шкіри: вона стає сухішою, менш пружною, можуть з’являтися зморшки чи висипання. Харчування відіграє важливу роль у підтримці здоров’я шкіри в цей період.
Зокрема, вам варто уникати дієт з високим вмістом рафінованого цукру, який пов'язують із затвердінням та фрагментацією колагену в шкірі.
Дерматолог Сарва Занда рекомендує зосередитися на рибі, салатах, горіхах та овочах, а також виключити цукор, вуглеводи та молочні продукти.
За словами гінеколога Алісси Двек, варто віддати перевагу середземноморській дієті.
Вільні радикали призводять до старіння шкіри
Одним з основних факторів, що сприяють старінню шкіри, є пошкодження вільними радикалами, також відоме як оксидативний стрес. Це може бути пов'язано з ультрафіолетовими променями, забрудненням і навіть психічним та емоційним стресом.
Коли ви споживаєте антиоксиданти, організм ніби створює щит проти вільних радикалів.
Найпопулярнішим антиоксидантом є вітамін С, і він особливо корисний для шкіри, що старіє. Вітамін С насправді необхідний організму для вироблення колагену. Без достатньої кількості цієї важливої поживної речовини шкіра має проблеми зі створенням та підтримкою балансу колагену.
Уникайте запалення
Коли в організмі є надмірне запалення, то це прискорює розпад колагену та еластину. Не кажучи вже про те, що запалення в організмі може проявлятися як почервоніння та дискомфорт на шкірі.
Якщо ви вже надаєте пріоритет протизапальним продуктам, то варто подумати про прийом колагенових добавок. Вони можуть допомогти заповнити прогалину у виробленні колагену, яка природним чином знижується під час менопаузи.
Тільки обов’язково шукайте гідролізовані колагенові пептиди, оскільки саме ця форма використовується в найперспективніших клінічних дослідженнях.
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