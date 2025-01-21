Ось що потрібно приймати жінкам в менопаузі, щоб уповільнити старіння
Гормональна замісна терапія при менопаузі є ефективним способом корекції дефіциту гормонів. Це допомагає зменшити неприємні симптоми, покращити стан шкіри та сповільнити старіння.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли починається менструація та які неприємні симптоми виникають.
Що варто знати
Зазвичай менопауза розпочинається у віці 50 років, але може початися і раніше.
Менопауза найчастіше виникає внаслідок природних змін рівня гормонів. Однак її може спричинити хірургічне видалення матки, хіміо- та променева терапія, синдром передчасного виснаження яєчників (яєчники не можуть забезпечити необхідний рівень жіночих статевих гормонів).
Під час менопаузи здорове харчування та фізичні навантаження допомагають уникнути набору ваги та серцево-судинних ускладнень.
Переваги гормональної терапії
Гормональні препарати сприяють:
- полегшенню симптомів менопаузи - зменшення або повне усунення припливів жару, пітливості, дратівливості
- поліпшення якості сну
- усунення сухості слизових оболонок у інтимних зонах
- профілактика остеопорозу - естрогени допомагають зберігати щільність кісткової тканини
- покращення стану шкіри і волосся та уповільнення процесів старіння
- підтримка серцево-судинного здоровʼя - препарати сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину і підвищенню "хорошого"
- захист когнітивних функцій - терапія може знижувати ризик розвитку деменції, покращувати концентрацію та памʼять
За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, призначення гормональної замісної терапії базується на віці, загальному стані здоровʼя, супутніх захворюваннях.
Тривалість - визначається індивідуально і за правильного підходу може суттєво покращити якість життя жінки.
Ускладнення після менопаузи
Захворювання серця і судин
Якщо знижується естроген, збільшується ризик серцево-судинних захворювань. Хвороби серця - основна причина смерті як жінок, так і чоловіків. Тому важливо регулярно займатися спортом, дотримуватися здорової дієти й підтримувати нормальну вагу.
Остеопороз
Цей стан до того, що кістки залишаються крихкими й слабкими, що призводить до переломів. У перших роках після менопаузи можна швидко втратити щільність кісткової тканини, підвищуючи ризик остеопорозу.
Нетримання сечі
Тканини піхви й уретри втрачають еластичність, через що з'являються раптові та сильні позиви до сечовипускання, які можуть перерости в нетримання.
Збільшення ваги
Багато жінок набирають вагу в період менопаузи та після, через підвищення метаболізму. У такому випадку необхідно змінювати харчові звички й більше займатися спортом.
Раніше ми повідомляли про продукти, які допоможуть відтермінувати менопаузу у жінок.
Також читайте про 5 міфів про клімакс, в які час припинити вірити.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт Центру громадського здоров'я та Doc.ua.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.