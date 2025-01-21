Ось що потрібно приймати жінкам в менопаузі, щоб уповільнити старіння

Гормональна замісна терапія при менопаузі є ефективним способом корекції дефіциту гормонів. Це допомагає зменшити неприємні симптоми, покращити стан шкіри та сповільнити старіння.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли починається менструація та які неприємні симптоми виникають.

Що варто знати

Зазвичай менопауза розпочинається у віці 50 років, але може початися і раніше.

Менопауза найчастіше виникає внаслідок природних змін рівня гормонів. Однак її може спричинити хірургічне видалення матки, хіміо- та променева терапія, синдром передчасного виснаження яєчників (яєчники не можуть забезпечити необхідний рівень жіночих статевих гормонів).

Під час менопаузи здорове харчування та фізичні навантаження допомагають уникнути набору ваги та серцево-судинних ускладнень.

Переваги гормональної терапії

﻿﻿Гормональні препарати сприяють:

полегшенню симптомів менопаузи - зменшення або повне усунення припливів жару, пітливості, дратівливості

поліпшення якості сну

усунення сухості слизових оболонок у інтимних зонах

профілактика остеопорозу - естрогени допомагають зберігати щільність кісткової тканини

покращення стану шкіри і волосся та уповільнення процесів старіння

підтримка серцево-судинного здоровʼя - препарати сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину і підвищенню "хорошого"

захист когнітивних функцій - терапія може знижувати ризик розвитку деменції, покращувати концентрацію та памʼять

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, призначення гормональної замісної терапії базується на віці, загальному стані здоровʼя, супутніх захворюваннях.

Тривалість - визначається індивідуально і за правильного підходу може суттєво покращити якість життя жінки.

Ускладнення після менопаузи

Захворювання серця і судин

Якщо знижується естроген, збільшується ризик серцево-судинних захворювань. Хвороби серця - основна причина смерті як жінок, так і чоловіків. Тому важливо регулярно займатися спортом, дотримуватися здорової дієти й підтримувати нормальну вагу.

Остеопороз

Цей стан до того, що кістки залишаються крихкими й слабкими, що призводить до переломів. У перших роках після менопаузи можна швидко втратити щільність кісткової тканини, підвищуючи ризик остеопорозу.

Нетримання сечі

Тканини піхви й уретри втрачають еластичність, через що з'являються раптові та сильні позиви до сечовипускання, які можуть перерости в нетримання.

Збільшення ваги