Сделают кожу упругой: топ-4 продукта, которые важно есть при менопаузе

Во время менопаузы многие женщины замечают изменения в состоянии кожи - она теряет упругость, становится суше и тоньше. Однако правильное питание может помочь поддержать здоровье и красоту кожи изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green .

Какие продукты есть при менопаузе

Во время менопаузы (обычно в возрасте от 45 до 55 лет) в организме женщины уменьшается уровень эстрогена, что может влиять на состояние кожи: она становится более сухой, менее упругой, могут появляться морщины или высыпания. Питание играет важную роль в поддержании здоровья кожи в этот период.

В частности, вам следует избегать диет с высоким содержанием рафинированного сахара, который связывают с затвердеванием и фрагментацией коллагена в коже.

Дерматолог Сарва Занда рекомендует сосредоточиться на рыбе, салатах, орехах и овощах, а также исключить сахар, углеводы и молочные продукты.

По словам гинеколога Алиссы Двек, стоит отдать предпочтение средиземноморской диете.

Свободные радикалы приводят к старению кожи

Одним из основных факторов, способствующих старению кожи, является повреждение свободными радикалами, также известное как оксидативный стресс. Это может быть связано с ультрафиолетовыми лучами, загрязнением и даже психическим и эмоциональным стрессом.

Когда вы потребляете антиоксиданты, организм как бы создает щит против свободных радикалов.

Самым популярным антиоксидантом является витамин С, и он особенно полезен для стареющей кожи. Витамин С на самом деле необходим организму для выработки коллагена. Без достаточного количества этого важного питательного вещества кожа имеет проблемы с созданием и поддержанием баланса коллагена.

Избегайте воспаления

Когда в организме есть чрезмерное воспаление, то это ускоряет распад коллагена и эластина. Не говоря уже о том, что воспаление в организме может проявляться как покраснение и дискомфорт на коже.

Если вы уже отдаете приоритет противовоспалительным продуктам, то стоит подумать о приеме коллагеновых добавок. Они могут помочь восполнить пробел в выработке коллагена, который естественным образом снижается во время менопаузы.