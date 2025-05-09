"Їй дуже подобався мій чоловік". Фреймут зробила несподівану заяву про Єфросиніну

Як зізнається Фреймут, Машу вона “дуже мало знає”.

“Так складалося, що Маша вела проекти на сцені, а я десь там під сценою знімав "Ревізор". Тоді вона належала до категорії топових ведучих. Це було дуже престижно, а реаліті лише починалося. Я була першою, хто робив реаліті. Тому ми з нею не перетиналися”, - розповіла Ольга.

Фреймут каже, що їм кілька разів доводилося перетинатися під час зйомок різних шоу.

"Вони розмовляли тільки російською мовою, і мене мали за таке село, бо я розмовляла українською. Я не про Машу взагалі, а ставлення на телебаченні. Те, що я розмовляла українською, їх дуже веселило", - додала зірка. Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга також пригадала момент, коли Єфросиніна похвалила її пальто - мовляв, виглядала стильно.

До великої війни Маша навіть кликала колегу на інтерв’ю, але та ввічливо відмовилася.

"Машу я мало знаю", - з легкою усмішкою сказала Фреймут.

Знаменитість говорить, що впевнена - її чоловік Єфросиніній подобався, бо про це багато писали, і це вже ні для кого не таємниця. Ольга Фреймут з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)

Та й узагалі, додає Ольга, Володимир багатьом подобається - і в цьому нічого дивного.

“Я достеменно знаю, що їй подобався мій чоловік, бо про це багато пишуть і це не секрет. Але він багатьом подобається”, - заявила телеведуча.

Що писали про конфлікт Фреймут з Єфросиніною

У 2023 році блогер-пліткар Богдан Беспалов здивував мережу, розповівши пікантні подробиці про давній конфлікт між телеведучими Ольгою Фреймут та Машею Єфросиніною.

За словами Беспалова, інформацію він отримав від людей, які колись працювали разом із ними на одному телеканалі. Всією "кухнею" поділився у себе на YouTube.

Тоді ж Єфросиніна в інтерв’ю Раміні Есхакзай згадала Ольгу та пояснила, чому не хоче запрошувати її на розмову до свого авторського проєкту.

"Мені не цікаво розмовляти з людиною, яка ніколи не покаже своєї справжньої суті в ефірі", - розповідала вона. Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Але, якщо вірити інсайдерам Беспалова, справа була не лише у творчій несумісності.

За їхніми словами, між жінками свого часу став чоловік - гендиректор "Нового каналу" Володимир Локотко.

Начебто у 2013 році у Єфросиніної були негаразди в особистому житті: вона з чоловіком тимчасово розійшлася. І саме в той період вирішила почати нові стосунки - з Локотком.

Він виглядав дуже виграшно: харизматичний, впливовий, привабливий. Їхній роман, за словами інсайдерів, був пристрасним і яскравим: з подарунками, побаченнями, знаками уваги.

Проте все різко змінилося, коли на горизонті з’явилася Ольга Фреймут. Саме вона, як стверджували джерела, "перехопила" чоловіка у своєї колеги.

Згодом вони офіційно стали подружжям і разом виховували двох спільних дітей.