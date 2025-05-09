"Ей очень нравился мой муж". Фреймут сделала неожиданное заявление о Ефросининой

Как признается Фреймут, Машу она "очень мало знает".

"Так складывалось, что Маша вела проекты на сцене, а я где-то там под сценой снимал "Ревизор". Тогда она относилась к категории топовых ведущих. Это было очень престижно, а реалити только начиналось. Я была первой, кто делал реалити. Поэтому мы с ней не пересекались", - рассказала Ольга.

Фреймут говорит, что им несколько раз приходилось пересекаться во время съемок разных шоу.

"Они разговаривали только на русском языке, и меня принимали за такую деревню, потому что я разговаривала на украинском. Я не про Машу вообще, а отношение на телевидении. То, что я разговаривала на украинском, их очень веселило", - добавила звезда. Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга также вспомнила момент, когда Ефросинина похвалила ее пальто - мол, выглядела стильно.

До большой войны Маша даже звала коллегу на интервью, но та вежливо отказалась.

"Машу я мало знаю", - с легкой улыбкой сказала Фреймут.

Знаменитость говорит, что уверена - ее муж Ефросининой нравился, потому что об этом много писали, и это уже ни для кого не секрет. Ольга Фреймут с мужем (фото: instagram.com/freimutolia)

Да и вообще, добавляет Ольга, Владимир многим нравится - и в этом ничего удивительного.

"Я точно знаю, что ей нравился мой муж, потому что об этом много пишут и это не секрет. Но он многим нравится", - заявила телеведущая.

Что писали о конфликте Фреймут с Ефросининой

В 2023 году блогер-плиткарь Богдан Беспалов удивил сеть, рассказав пикантные подробности о давнем конфликте между телеведущими Ольгой Фреймут и Машей Ефросининой.

По словам Беспалова, информацию он получил от людей, которые когда-то работали вместе с ними на одном телеканале. Всей "кухней" поделился у себя на YouTube.

Тогда же Ефросинина в интервью Рамине Эсхакзай вспомнила Ольгу и объяснила, почему не хочет приглашать ее на разговор в свой авторский проект.

"Мне не интересно разговаривать с человеком, который никогда не покажет своей истинной сути в эфире", - рассказывала она. Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Но, если верить инсайдерам Беспалова, дело было не только в творческой несовместимости.

По их словам, между женщинами в свое время встал мужчина - гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко.

Вроде бы в 2013 году у Ефросининой были проблемы в личной жизни: она с мужем временно разошлась. И именно в тот период решила начать новые отношения - с Локотко.

Он выглядел очень выигрышно: харизматичный, влиятельный, привлекательный. Их роман, по словам инсайдеров, был страстным и ярким: с подарками, свиданиями, знаками внимания.

Однако все резко изменилось, когда на горизонте появилась Ольга Фреймут. Именно она, как утверждали источники, "перехватила" мужчину у своей коллеги.

Впоследствии они официально стали супругами и вместе воспитывали двух общих детей.