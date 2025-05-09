"Був дуже холодний": Фреймут розповіла про початок стосунків з чоловіком і чи є у нього паспорт РФ

Українська телеведуча Ольга Фреймут відверто розповіла про початок стосунків зі своїм чоловіком, колишнім генеральним директором “Нового каналу” Володимиром Локотком, а також зізналася, чи є у нього російський паспорт.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю головної “ревізорки” країни Раміні Есхакзай.

Відомо, що Ольга та Володимир познайомилася на "Новому каналі", де вона вела "Ревізор", а він став директором. Тоді ходили чутки про гомосексуальність Локотка.

"По-перше, я думала, що йому (Володимиру, - прим. Ред) більше подобаються чоловіки, ніж жінки, тому що всі пускали такі чутки. Бо він був дуже такий холодний, закритий. А коли людина мовчить, то про неї складають легенди. Ну і про мого чоловіка майбутнього теж ці легенди складали", - згадала Фреймут.

Одного разу їй не видали зарплатню, і Ольга вирішила звернутися з цим питанням до Володимира, оскільки, будучи мамою-одиначкою з кредитом, їй терміново потрібні були гроші. Оля Фреймут з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)

"Я заходжу в цей кабінет, і я пам'ятаю, що я розридалась. От я побачила його очі - він такий, знаєш, як святий. Я просто почала плакати. Я взагалі не звикла так себе поводити. Туш була не водостійка, але думаю - байдуже. Ну гей, зрозуміє", - розповіла ведуча.

Після того зірці принесли зарплату в пакетику, і саме тоді вона вперше подумала: "Добрий мужчина".

Проте у той час у неї були інші стосунки - з дуже заможним чоловіком.

"А що Володя? Я не знаю, з ким він був, як з ним було. Досі ми ніколи не обговорюємо наші минулі стосунки. Але в якийсь момент я відчула, що я дуже хочу бачити цю людину", - пригадує вона момент, коли відчула перші симпатії до майбутнього чоловіка.

Цікаво, що ініціатива у розвитку стосунків була саме за Фреймут. Оля Фреймут з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)

"У Володі був день народження. А у нас були зйомки в Мюнхені, і я пригадую, що купила йому красиву таку торбинку для спорту, прибігаю до нього в кабінет, обіймаю. І я розумію, що обіймаю якогось дуже рідного. Після того вже він мені почав писати", - розповіла знаменитість.

"Але ми не зразу почали зустрічатися - у нас був якийсь такий німий роман, коли ми не договорювали одне одному, що ми відчували. Ми відчували більше, ніж говорили", - додала вона.

У розмові також зачепили питання громадянства Локотка. За словами Фреймут, її чоловік народився не в Україні, має частково казахське і російське коріння, і тривалий час був під санкціями Росії.

"Тобто він не може повернутися в Росію, бо його зразу арештують. І він туди і не повернеться. Складна історія. Але так, він російськомовний. Зараз він розмовляє українською мовою. З дітьми і зі мною”, - пояснила ведуча. Оля Фреймут з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/freimutolia)

Знаменитість наголосила, що вдома слідкує за мовною політикою, і її діти спілкуються українською.

"Я стежу, щоб в моїй хаті звучала українська мова", - запевнила вона.

Щодо громадянства чоловіка, то, за її словами, Локотко досі має російський паспорт, але не може від нього відмовитись.

"Користується він казахським паспортом, а від російського не може відмовитися, тому що йому потрібно поїхати для цього в Росію, щоб взяти якусь певну довідку. Тому люди, які мають російський паспорт, на жаль, не можуть відмовитися від нього так легко, навіть якби хотіли", - сказала Фреймут.

Володимир нині має посвідку на постійне проживання в Україні, працює в медіасфері і живе в країні вже 18 років.

Особисте життя Олі Фреймут

Першим серйозним коханням у житті Фреймут став британець Ніл Мітчелл - чоловік, старший на 20 років, який зумів зачарувати молоду українську студентку своїм вишуканим залицянням.

Вони швидко з’їхалися, і незабаром Ольга дізналася, що чекає дитину. Здавалося б, усе складалося чудово, але реальність виявилася іншою: різниця в менталітеті дала про себе знати.

Стосунки стали напруженими, і вагітна донькою Златою Оля вирішила повернутися додому, в Україну. Оля Фреймут з донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)

Вже в Києві в її житті з’явився новий чоловік - продюсер "5 каналу" Олександр Ракоїд. Він не зволікав і зробив пропозицію Фреймут, ще коли вона була при надії. Вона погодилася. Пара повінчалася у церкві, але офіційного шлюбу не укладала.

Пізніше доля звела її з Володимиром Локотком - продюсером і генеральним директором, із яким вона працювала на "Новому каналі". Саме з ним Фреймут знайшла своє справжнє родинне щастя.

У 2016 році народився їхній син Валерій, а вже наступного року - донька Євдокія. Після народження другої дитини пара офіційно одружилася.