"Я не боюся зморщок": Ольга Фреймут висловилася про старіння і ботокс

Ольга Фреймут відверто розповіла про свій досвід з ботоксом, догляд за шкірою після 40 і ставлення до зморщок. Телеведуча зізналася, чому більше не боїться вікових змін і навіщо погодилася на уколи, які тільки погіршили її самопочуття.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Раміні в YouTube.

43-річна Фреймут зазначила, що вона спокійно може вийти на вулицю без макіяжу.

"Я можу вийти без макіяжу. У мене є такий зволожувальний тінт для шкіри, помади, у мене є декілька, і туш. Все, це моя косметика", - зазначила Фреймут.

Телеведуча розповіла про те, якій косметиці вона віддає перевагу.

"По-перше, з віком потрібно змиритися. З деякими речами. Якщо ти щось "наляпаєш" на обличчя, то буде дуже видно. З віком потрібно мати хорошу косметику, не таку, яку ти купив на розпродажі. Ту, яка тобі підходить. Потрібно зволожувати шкіру, тому що з уколами, я поки що побоююся їх", - зазначила Фреймут.

Вона чесно зізналася, що все ж таки робила ботокс у лоб.



Ольга Фреймут (скриншот відео)

"Я робила біоревіталізацію (біоревіталізація - введення гіалуронової кислоти в шкіру - ред.), і я робила ось сюди (в лоб - ред.) ботокс. Навіщо я це зробила? Я потім злягла", - чесно поділилася Фреймут.

Ольга страждала від сильних головних болів - мігрені. Тоді одна косметолог порадила їй зробити ботокс, який зменшив би ці болі.

"Косметолог каже: "Давай вколю ботокс". А в мене такі сильні мігрені, що я можу навіть ось так лягти та лежати 5 днів. Можу в окулярах ходити по квартирі, бо світло навіть на мене діє. І мені пообіцяла ця косметолог, що вона мені вколе ботокс і в мене перестане боліти голова. Вона вколола, і в мене ще більше почала боліти", - зазначила вона.

Телеведуча не боїться старіти й не бачить нічого жахливого в зморшках.

"Я не боюся зморщок. Я дуже хочу бути такою засушеною, зморщеною. Мені здається, що зморшки - це так красиво", - підкреслила вона.

Водночас телеведуча розповіла, як підтримує себе у формі. З віком, за словами Фреймут, "її тіло попливло".

"Я ненавиджу спортзали, я просто не люблю туди ходити, мені там так нудно. Я не люблю басейни, я гидую", - чесно зізналася Ольга.

Тому Ольга обрала для себе пілатес.

Хто така Ольга Фреймут

Фреймут була ведучою програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор", колишня співведуча програми "Голос країни. Перезавантаження". З 2014 по 2015 рік - ведуча передачі "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1".

Старшу доньку Злату Ольга народила 2006 року від бізнесмена Ніла Мітчелла у Великій Британії.

Другим чоловіком телеведучої став продюсер Володимир Локотко. У 2016 році вона народила йому сина, а в 2017-му - доньку.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Фреймут із молодшими дітьми - сином Валерієм і донькою Євдокією - переїхала жити до Лондона.



Фреймут із чоловіком і дітьми - архівне фото (Фото: instagram.com/freimutolia)