Їсте мед замість цукру? Тоді тримайте правду про цей продукт

Цукор чи мед?

За словами експертки, мед може бути дійсно корисною альтернативою. Але є кілька нюансів.

Мед, як і цукор, має високий глікемічний індекс, багато швидких вуглеводів та калорій. Якщо ваша мета - схуднення, захоплюватися медом не варто.

Купувати мед треба у перевірених продавців. Адже недобросовісні реалізатори можуть продати вам той самий цукор, але перепалений.

В меді найважливіше - ферменти

Вони потрапляють в мед з нектару квітів та з секретами слинних залоз бджіл.

Ці ферменти дуже важливі, адже вони надають особливого запаху, смаку та інших властивостей меду. Також вони регулюють кількість інших сполук в меді та перешкоджають бактеріям, грибкам.

Але ці ферменти руйнуються під час нагрівання. При цьому у меді збільшується кількість канцерогенних речовин. Такий процес запускається вже при +35 градусах, тож продукт варто зберігати в прохолодних приміщеннях.

Чи безпечно їсти старий мед

Якщо він правильно зберігався, то продукт не псуватиметься. Що не скажеш про кількість ферментів - із часом мед старіє і стає менш корисним.

Адже ці самі ферменти руйнуються під час старіння меду.