Для легенів, серця і "чоловічої сили": як правильно обрати мед для здоров'я
Як правильно обрати мед (фото: freepik)
Натуральний продукт мед має багато корисних властивостей, і у кожного різновиду вони свої. Який мед обрати, якщо ви маєте проблеми з серцем, дихальною системою чи "чоловічою силою"?
Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.
Який мед краще обрати
- Липовий - для легенів і дихальних шляхів
- Гречаний - для кровоносної системи
- Соняшниковий - для нирок
- Рапсовий - для "чоловічої сили"
- Акацієвий - для репродуктивного здоров'я
- Гірчичний - для серця
- Каштановий - для травної системи, проти бактерій і грибків
- Буркуновий (особливий сорт, одержаний з трави буркун) - для нервової системи, при варикозі
Який мед обрати (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)
Правила поводження з медом
- Не нагрівайте мед в мікрохвильовці і не розчиняйте у воді, гарячішій за 40 градусів.
- Беріть мед з банки тільки чистою сухою ложкою, інакше він може забродити.
- Не замінюйте цукор медом, адже останній так само має високий глікемічний індекс.
Раніше ми писали, що не можна робити з медом.
Також читайте, чи можна їсти старий мед без шкоди для здоров'я.