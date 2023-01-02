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Для легенів, серця і "чоловічої сили": як правильно обрати мед для здоров'я

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Понеділок 02 січня 2023 17:24
Для легенів, серця і "чоловічої сили": як правильно обрати мед для здоров'я Як правильно обрати мед (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Натуральний продукт мед має багато корисних властивостей, і у кожного різновиду вони свої. Який мед обрати, якщо ви маєте проблеми з серцем, дихальною системою чи "чоловічою силою"?

Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Який мед краще обрати

  • Липовий - для легенів і дихальних шляхів
  • Гречаний - для кровоносної системи
  • Соняшниковий - для нирок
  • Рапсовий - для "чоловічої сили"
  • Акацієвий - для репродуктивного здоров'я
  • Гірчичний - для серця
  • Каштановий - для травної системи, проти бактерій і грибків
  • Буркуновий (особливий сорт, одержаний з трави буркун) - для нервової системи, при варикозі

Для легенів, серця і &quot;чоловічої сили&quot;: як правильно обрати мед для здоров'я

Який мед обрати (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)

Правила поводження з медом

  • Не нагрівайте мед в мікрохвильовці і не розчиняйте у воді, гарячішій за 40 градусів.
  • Беріть мед з банки тільки чистою сухою ложкою, інакше він може забродити.
  • Не замінюйте цукор медом, адже останній так само має високий глікемічний індекс.

Раніше ми писали, що не можна робити з медом.

Також читайте, чи можна їсти старий мед без шкоди для здоров'я.

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