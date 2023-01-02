Для легенів, серця і "чоловічої сили": як правильно обрати мед для здоров'я

Натуральний продукт мед має багато корисних властивостей, і у кожного різновиду вони свої. Який мед обрати, якщо ви маєте проблеми з серцем, дихальною системою чи "чоловічою силою"?

Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Раніше ми писали, що не можна робити з медом.

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