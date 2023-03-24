Едите мед вместо сахара? Тогда держите правду об этом продукте

Сахар или мед?

По словам эксперта, мед может быть действительно полезной альтернативой. Но есть несколько нюансов.

Мед, как и сахар, обладает высоким гликемическим индексом, много быстрых углеводов и калорий. Если ваша цель - похудение, увлекаться медом не стоит.

Покупать мед нужно у проверенных продавцов. Ведь недобросовестные реализаторы могут продать вам тот же сахар, но пережженный.

В меде самое важное - ферменты

Они попадают в мед из нектара цветов и с секретами слюнных желез пчел.

Эти ферменты очень важны, ведь они придают особый запах, вкус и другие свойства меда. Также они регулируют количество других соединений в меде и препятствуют бактериям, грибкам.

Но эти ферменты разрушаются при нагревании. При этом в меде увеличивается количество канцерогенных веществ. Такой процесс запускается уже при +35 градусах, поэтому продукт следует хранить в прохладных помещениях.

Безопасно ли есть старый мед

Если он правильно сохранялся, продукт не будет портиться. Что не скажешь о количестве ферментов - со временем мед стареет и становится менее полезным.

Ведь эти самые ферменты разрушаются во время старения меда.