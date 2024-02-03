"Їм потрібна наша кров". Історик пояснив, чому росіяни крадуть наших дітей

Чому росіяни крадуть наших дітей

"Росії не вистачає населення на сході, в Сибірі. Там є малі народності, які треба розчиняти. І краще за все це робити тими, у кого забирають його пам'ять. Тому наші маріупольці опиняються у "посьолку Врангеля" за 8 тис. км", - каже історик.

Він додає, що це практика ще з царських часів, коли людей просто відправляли в заслання.

"Це було вигідно. Від таких людей тут уже не було небезпеки, а в Сибірі вони корисні. Росіяни будуть красти наших дітей, тому що їм потрібна наша кров. Без неї вони не можуть справитися із цими територіями", - пояснює військовий.

Україна має створити якісні канали та мультики для дітей

"У нас має бути від політиків можливість бюджетування і створення продукту, який би описував нашу історію, бо у нас величезна історична каша. Нам треба зробити "смачний" державний продукт - українські мультики, канали Tik-Tok, You Tube, Instagram. Треба починати з дітей. Потрібно знімати класні історичні фільми. От недавно вийшов "Довбуш" - суперкласне кіно", - говорить Алфьоров.

Також він зазначає, що дітям у школах треба викладати історію, що базується на героях, а от зрадники мають піти у забуття.

"Поки наші діти зараз чують ці ракети, то треба їм давати і продукт. Давайте пожаліємо наше майбутнє, бо наші нащадки побачать історію не дуже хорошу - будуть читати про ватників, 5-ту колону, громадян, які стали сепаратистами", - заявляє історик.