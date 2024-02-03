"РФ завжди воює непотрібними людьми". Історик назвав найсильніші та найслабші сторони російської армії
Росіяни люблять самі себе називати "другою армією світу". Їхні збройні сили дійсно дуже численні, але як показує практика їхня велич перебільшена. Як і в будь-якій армії, у них є сильні сторони та слабкі. І Україні для того, щоб перемогти, потрібно врахувати усі аспекти противника.
Про те, які сторони російської армії є найсильнішими, а які - найслабшими, розповів історик та військовослужбовець Олександр Алфьоров в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).
Найсильніші та найслабші сторони російської армії
"Російська армія - це армія, побудована за зразками ХVIII століття. Це армія офіцерів, у ній солдат - це гвинтик, це м'ясо, це непотріб. Сильна сторона - це масовість. А також вертикаль, яка здатна вбивати тисячі, десятки, сотні, мільйони людей. Слабка сторона - росіяни не здатні довго воювати. Усі їхні війни тривають 1,5-2 роки, і якщо їм не починають надавати допомогу, вони програють. Це закон", - говорить історик.
Він наголошує, що Північна Корея, Іран, Китай - це спонсори РФ. Без їхнього лендлізу, росіяни не можуть воювати.
"Російська армія швидко видихається. Вона направлена на швидкий наступ, а воювати в довгу без допомоги, у них не виходить. І це вже підтверджується - вони вже не можуть воювати без іноземної техніки", - каже Алфьоров.
Російську армію боялись, але не через хоробрість
"Російська армія - це спадкоємець совєтської армії, а та - російської імператорської армії, яка формувалась за часів кріпосного права. Тоді у Європі воювали лицарі, у нас - шляхта. Це прошарок населення, яке сплачує податок кров’ю. У Московії цей прошарок був мінімальний, і воювали вони кріпаками. Коли починалася війна, цар-імператор видавав декрет - кожен поміщик мав віддати певну кількість кріпаків в армію. А кого тоді віддавали без жалю? Дебілів", - пояснює військовослужбовець.
Історик наголошує, що Росія завжди воювала непотрібними людьми. Іноді до кріпаків в армію відправляли й політичних в'язнів, як от нашого Шевченка.
"Так, російську армію боялись у Європі, але не за доблесть, мужність і хоробрість. Вони боялись, бо це бидломаса. В Росії нема жодного рядового героя серед людей. У них герої - вищий офіцерський склад. Тільки у часи, коли Росія програла Кримську війну, то з'явились герої й ті виявились із прізвищами Шевченко, Кішка - це українці", - каже Алфьоров.
При цьому він додає, що у нас армія ініціативна, а у них армія - в масі безініціативна, не віддана, але з великою боязню офіцерів. Між офіцером і рядовим - прірва. В українській армії - навпаки.
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