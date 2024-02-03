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"РФ завжди воює непотрібними людьми". Історик назвав найсильніші та найслабші сторони російської армії

Субота 03 лютого 2024 10:07
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"РФ завжди воює непотрібними людьми". Історик назвав найсильніші та найслабші сторони російської армії Найсильні та найслабші сторони російської армії (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

Росіяни люблять самі себе називати "другою армією світу". Їхні збройні сили дійсно дуже численні, але як показує практика їхня велич перебільшена. Як і в будь-якій армії, у них є сильні сторони та слабкі. І Україні для того, щоб перемогти, потрібно врахувати усі аспекти противника.

Про те, які сторони російської армії є найсильнішими, а які - найслабшими, розповів історик та військовослужбовець Олександр Алфьоров в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Найсильніші та найслабші сторони російської армії

"Російська армія - це армія, побудована за зразками ХVIII століття. Це армія офіцерів, у ній солдат - це гвинтик, це м'ясо, це непотріб. Сильна сторона - це масовість. А також вертикаль, яка здатна вбивати тисячі, десятки, сотні, мільйони людей. Слабка сторона - росіяни не здатні довго воювати. Усі їхні війни тривають 1,5-2 роки, і якщо їм не починають надавати допомогу, вони програють. Це закон", - говорить історик.

Він наголошує, що Північна Корея, Іран, Китай - це спонсори РФ. Без їхнього лендлізу, росіяни не можуть воювати.

"Російська армія швидко видихається. Вона направлена на швидкий наступ, а воювати в довгу без допомоги, у них не виходить. І це вже підтверджується - вони вже не можуть воювати без іноземної техніки", - каже Алфьоров.

Російську армію боялись, але не через хоробрість

"Російська армія - це спадкоємець совєтської армії, а та - російської імператорської армії, яка формувалась за часів кріпосного права. Тоді у Європі воювали лицарі, у нас - шляхта. Це прошарок населення, яке сплачує податок кров’ю. У Московії цей прошарок був мінімальний, і воювали вони кріпаками. Коли починалася війна, цар-імператор видавав декрет - кожен поміщик мав віддати певну кількість кріпаків в армію. А кого тоді віддавали без жалю? Дебілів", - пояснює військовослужбовець.

Історик наголошує, що Росія завжди воювала непотрібними людьми. Іноді до кріпаків в армію відправляли й політичних в'язнів, як от нашого Шевченка.

"Так, російську армію боялись у Європі, але не за доблесть, мужність і хоробрість. Вони боялись, бо це бидломаса. В Росії нема жодного рядового героя серед людей. У них герої - вищий офіцерський склад. Тільки у часи, коли Росія програла Кримську війну, то з'явились герої й ті виявились із прізвищами Шевченко, Кішка - це українці", - каже Алфьоров.

При цьому він додає, що у нас армія ініціативна, а у них армія - в масі безініціативна, не віддана, але з великою боязню офіцерів. Між офіцером і рядовим - прірва. В українській армії - навпаки.

Читайте також наше велике інтерв'ю з Олександром Алфьоровим.

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