"Им нужна наша кровь". Историк объяснил, почему россияне воруют наших детей

Почему россияне воруют наших детей

"России не хватает населения на востоке, в Сибири. Там есть малые народности, которые нужно растворять. И лучше всего это делать теми, у кого забирают его память. Поэтому наши мариупольцы оказываются в "поселке Врангеля" за 8 тыс. км", - говорит историк.

Он добавляет, что это практика с царских времен, когда людей просто отправляли в ссылку.

"Это было выгодно. От таких людей здесь уже не было опасности, а в Сибири они полезны. Россияне будут воровать наших детей, потому что им нужна наша кровь. Без нее они не могут справиться с этими территориями", - объясняет военный.

Украина должна создать качественные каналы и мультики для детей

"У нас должна быть от политиков возможность бюджетирования и создания продукта, который описывал бы нашу историю, потому что у нас огромная историческая каша. Нам нужно сделать "вкусный" государственный продукт - украинские мультики, каналы Tik-Tok, You Tube, Instagram. Надо начинать с детей. Нужно снимать классные исторические фильмы. Вот недавно вышел "Довбуш" - суперклассное кино", - говорит Алферов.

Также он отмечает, что детям в школах нужно преподавать историю, основанную на героях, а вот предатели должны уйти в забвение.

"Пока наши дети сейчас слышат эти ракеты, то надо им давать и продукт. Давайте пожалеем наше будущее, потому что наши потомки увидят историю не очень хорошую - будут читать о ватниках, 5-й колонне, гражданах, ставших сепаратистами", - заявляет историк.