Буде три зони. Історик назвав головний сценарій розпаду Росії

Найкращим варіантом перемоги для України є розпад РФ. Крах "імперії зла" убезпечить нас від нових війн. Експерти говорять про кілька сценаріїв розпаду Росії.

Про те, як розпадеться РФ, в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів український історик та військовослужбовець Олександр Алфьоров.

Як розпадеться Російська федерація

"Я переконаний, що РФ має розпастися. Нема єдиного бачення, як це станеться. Вони сюди прийшли із багатьма гаслами, одне із них - "дєди воєвали". Пройде 5-10 років і сюди прийдуть їхні сини, племінники і скажуть "отци воєвали"... А це вже кровна помста. І нам необхідно, щоб Росія зайшла у процес хаосу, який називається "гражданская война", яка б заморозила всю зовнішню активність Росії", - каже історик.

За його словами, вже є сценарій, що РФ складатиметься із трьох економічних та логістичних зон - Європейської, Сибірської та Далекосхідної.

"Тобто у нас є зони, на які ми можемо зробити ставки. Хабаровський край розкачувався перед повномасштабним вторгненням, треба було туди відправляти гроші і диверсантів", - заявляє військовослужбовець.

Розпаду федерації сприятиме також національне питання.

"В РФ 190 національностей. Є такі, яких знищили - чукчів залишилось кілька тисяч. А є народи з чисельністю під мільйон. Але РФ їх хоче знищити, тому чеченців і бурятів погнали в Україну, треба ще дагестанців погнати, щоб не піднімалось їхнє населення", - говорить Алфьоров.

Він зазначає, що насаджування чеченцям та дагестанцям, які є мусульманами, православ'я може стати ще одним рушієм, яке пришвидшить розпад "імперії зла".

"Псевдопатріарх Гундяєв сказав, що кожен росіянин - православний. Але дагестанця, якого мобілізували і відправляють в Україну, його кроплять православною водою і він не розуміє, чому так", - додає історик.

Також він пояснює, що росіяни постійно на нас нападають, бо це є рисою їхнього характеру. І для того, щоб розірвати цю історичну циклічність війн, РФ має розпастися.