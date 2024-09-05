Їх всього сім. Продукти, які можуть впливати на запах вашого тіла

Піт пов’язаний із запахом тіла, але є причина сильнішого запаху. Апокринні потові залози, які з’єднані з волосяними фолікулами, відповідають, зокрема, за запах із пахв. Коли піт із цих залоз змішується з бактеріями на поверхні шкіри, утворюється запах. Він може посилюватися або змінюватися залежно від того, що ви їсте, чи це гостра їжа, яка змушує більше потіти, чи багата на сірку їжа, як-от часник, ароматичні речовини якої можуть переноситися через піт.

Які продукти можуть впливати на запах вашого тіла, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Які продукти впливають на запах тіла

Спеції

Карі, кмин та пажитник можуть залишатися у роті, на волоссі, шкірі та одязі на тривалий час. Їхні леткі сполуки потрапляють у кров і виходять через потові залози, що викликає специфічний запах.

Часник і цибуля

Відомі як джерела неприємного запаху з рота, вони також можуть прискорити метаболізм, підвищити температуру тіла та сприяти виділенню поту, що, змішуючись з бактеріями на шкірі, викликає неприємний запах.

Червоне м’ясо

Білки, що виділяються через піт після вживання червоного м’яса, змішуючись з бактеріями на шкірі, можуть посилювати запах.

Хрестоцвіті овочі

Броколі, білокачанна, брюссельська та цвітна капуста виділяють сірчану кислоту, яка може посилювати запах поту, дихання або газів.

Спаржа

Після вживання спаржі її кислота перетворюється на сірчану кислоту, що може надати сечі сильний запах. Проте не всі люди це відчувають через індивідуальні особливості метаболізму.

Алкоголь

Алкоголь метаболізується в оцтову кислоту, яка виділяється через пори шкіри та дихання, спричиняючи неприємний запах.

Риба

У деяких людей через генетичні особливості риба може спричинити запах тіла. Рідкісна хвороба триметиламінурія може викликати рибний запах після вживання риби або інших продуктів, що містять холін.

Як контролювати запах тіла?

Запах тіла є природним, але інколи може викликати дискомфорт. Ось кілька порад для зменшення неприємного запаху:

Дотримуйтесь особистої гігієни. Регулярно приймайте душ з антибактеріальним милом, особливо звертаючи увагу на області з апокринними залозами (пахви, пах).

Носіть дихаючий одяг із натуральних тканин, таких як бавовна або льон.

Використовуйте антиперспіранти та дезодоранти.

Пийте багато води для виведення токсинів.

Перегляньте своє харчування: уникайте продуктів, що викликають неприємний запах, або споживайте їх помірно.

Якщо вас турбує запах тіла, варто звернути увагу на харчування та проконсультуватися з лікарем для виключення можливих патологій.