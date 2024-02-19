Як усунути неприємний запах з ніг: лікар дав найпростіші поради

Неприємний запах з ніг - проблема досить поширена. Цілий день у теплих шкарпетках та зимовому взутті - і ввечері нестримний "аромат" вже забезпечений. А ще неприємний запах дають різноманітні грибки, які підчепити можна будь-де.

Як усунути такий неприємний запах з ніг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео лікаря Юрія Габорця в Instagram.

В першу чергу фахівець радить виключити ураження грибком. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, отримати направлення на аналізи та пройти, за потреби, консультацію у дерматолога. Якщо обстеження підтвердить грибок - пролікувати його і неприємний запах зникне.

Друге - виключити гіпергідроз. Якщо нога постійно потіє, то потрібно зробити уколи ботулотоксином (тобто, блокатором передачі нервових імпульсів) і через півроку ви точно будете мати позитивний ефект.

Трете - ванночки на ніч. Використовуйте сіль з йодом - столову ложку солі, пару крапель йоду. Можна також чередувати ванночки з фурациліном. А потім натуральним камінням знімати ороговіння на стопах, бо там живуть гриби та бактерії, які й дають неприємний запах.

Крім того, лікар радить чередувати взуття - одне сохне, інше носити. Кожного дня вдягати чисті натуральні шкарпетки. Бажано обирати легке взуття, щоб нога дихала, особливо влітку. В теплу пору варто обирати максимально відкрите.

"Грибок можна підчепити в будь-яких місцях, де ви ходите босоніж, особливо, якщо ви маєте діабет або погане кровопостачання. Тому, навіть, якщо у вас нема запаху з ніг - користуватися милом нижче колін двічі на день, ретельно мити стопи та доглядати за нігтями. А при перших проявах грибкового ураження звертатися до лікаря і буде легко грибок перемогти", - додав Юрій Габорець.