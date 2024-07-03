Ці п'ять продуктів зменшать пітливість влітку: зверніть на них увагу

Кожна людина пітніє, тому що потовиділення - це цілком нормальна функція організму. Однак воно може завдавати дискомфорту і психологічних неприємностей, а інтенсивне та неконтрольоване потовиділенння здатне серйозно ускладнити життя.

Які продукти зменшують потовиділення - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Поради для зменшення пітливості влітку

У літню пору деякі продукти можуть допомогти зменшити пітливість. Ось декілька порад:

Вода

Питна вода є основою для підтримки гідратації і регулювання температури тіла. Достатнє споживання води може допомогти зменшити пітливість.

Овочі та фрукти

Овочі і фрукти, що містять велику кількість води, такі як арбуз, огірки, селера, малини, допомагають зберігати гідратацію і можуть сприяти меншій пітливості.

Чай та зелений чай

Зелений чай містить таніни, які можуть допомагати зменшувати потовиділення. Чай також має здатність зменшувати запах пітливості.

Продукти з високим вмістом калію

Банани, картопля, апельсини і інші продукти з високим вмістом калію допомагають регулювати електролітний баланс тіла і можуть впливати на рівень пітливості.

Їжа з високим вмістом цинку

Цинк допомагає регулювати роботу потових залоз і може допомогти зменшити пітливість. Продукти, багаті на цинк, включають м'ясо, рибу, насіння і горіхи.

Освіжальні спеції та трави

М'ята, базилік, розмарин мають властивості охолоджувати тіло і можуть допомагати зменшити пітливість.

Продукти з високим вмістом вітаміну С

Цей вітамін сприяє зниженню активності потових залоз. Цитрусові фрукти, ягоди, паприка і брокколі - хороші джерела вітаміну С.

Важливо також пам'ятати, що кожна людина реагує індивідуально на різні продукти, тому експериментуйте, щоб знайти ті, які найкраще підходять саме вам для зменшення пітливості влітку.

Поради від дієтолога

Дієтолог та експерт здорового харчування з Лондона, Рік Хей, рекомендує вживати вітаміни для зменшення рівня стресу, що може призвести до збільшеного виділення поту.

Для відновлення втрати електролітів можна включати в раціон такі продукти, як шпинат, насіння гарбуза, йогурт або кефір, мигдаль, квасоля, авокадо, горіхи та інші, багаті на магній. Вони допомагають підтримувати баланс електролітів в організмі.

Підвищену пітливість можуть спричиняти напої з алкоголем і кофеїном.

До продуктів, що чудово охолоджують тіло, входять огірки, помідори, виноград, кавуни і дині. Організм витрачає мало енергії на їхнє перетравлення, тому виділення поту також зменшується.

Лимонник має корисні властивості, зокрема, він знімає нічну пітливість і припливи у жінок під час менопаузи.