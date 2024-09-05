Их всего семь. Продукты, которые могут влиять на запах вашего тела

Пот связан с запахом тела, но есть причина более сильного запаха. Апокринные потовые железы, соединенные с волосяными фолликулами, отвечают, в частности, за запах из подмышек. Когда пот этих желез смешивается с бактериями на поверхности кожи, образуется запах. Он может усиливаться или изменяться в зависимости от того, что вы едите, это острая пища, которая заставляет больше потеть, или богатая серой пища, например чеснок, ароматические вещества которой могут переноситься через пот.

Какие продукты могут влиять на запах вашего тела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Какие продукты влияют на запах тела

Специи

Карие, тмин и пажитник могут оставаться во рту, на волосах, коже и одежде на длительное время. Их летучие соединения попадают в кровь и выходят через потовые железы, что вызывает специфический запах.

Чеснок и лук

Известные как источники неприятного запаха изо рта, они могут ускорить метаболизм, повысить температуру тела и способствовать выделению пота, что, смешиваясь с бактериями на коже, вызывает неприятный запах.

Красное мясо

Белки, выделяемые через пот после употребления красного мяса, смешиваясь с бактериями на коже, могут усиливать запах.

Крестоцветные овощи

Брокколи, белокочанная, брюссельская и цветная капуста выделяют серную кислоту, которая может усиливать запах пота, дыхания или газов.

Спаржа

После употребления спаржи ее кислота превращается в серную кислоту, что может придать моче сильный запах. Однако не все люди это испытывают из-за индивидуальных особенностей метаболизма.

Алкоголь

Алкоголь метаболизируется в уксусную кислоту, которая выделяется через поры кожи и дыхания, вызывая неприятный запах.

Рыба

У некоторых людей из-за генетических особенностей рыба может вызвать запах тела. Редкая болезнь триметиламинурии может вызвать рыбный запах после употребления рыбы или других продуктов, содержащих холин.

Как контролировать запах тела?

Запах тела естественнен, но иногда может вызвать дискомфорт. Вот несколько советов для уменьшения неприятного запаха:

Соблюдайте личную гигиену. Регулярно принимайте душ с антибактериальным мылом, особенно обращая внимание на области с апокринными железами (подмышки, пах).

Носите дышащую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

Используйте антиперспиранты и дезодоранты.

Пейте много воды для выведения токсинов.

Просмотрите свое питание: избегайте продуктов, вызывающих неприятный запах или употребляйте их умеренно.

Если вас беспокоит запах тела, следует обратить внимание на питание и проконсультироваться с лечащим врачом для исключения возможных патологий.